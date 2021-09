„Zeitgemäße Technologie muss die Platzierung von relevanter Werbung mit dem Schutz der Privatsphäre in Einklang bringen. “ Lukas Fassbender, General Manager DACH bei The Trade Desk Teilen

Wir befinden uns in einem Moment des Aufbruchs, sowohl für die Wirtschaft im Allgemeinen als auch für das Marketing im Besonderen. Wenn das letzte Jahr eines gezeigt hat, dann dies: Marketing leistet gerade jetzt einen entscheidenden Beitrag zum Geschäftswachstum.Derzeit deutet sich eine Öffnung sowie die Erholung der Wirtschaft an. Die Folgen: Der Druck auf das Marketing steigt. Denn es ist jetzt an der Zeit, im großen Stil neue Kunden zu erreichen.Es gilt heute mehr denn je, den Wert von Marketingaktivitäten klar zu belegen und damit den Beitrag zum Geschäftserfolg noch sichtbarer zu machen. Gleichzeitig müssen Maßnahmen stets an die gegebene Situation angepasst werden. Digitale Kanäle können hier ihre besondere Stärke ausspielen.Allerdings sind dafür nicht nur digitale KPIs entscheidend, sondern klare Geschäftsziele: Soll die Markenbekanntheit gesteigert werden, die Kaufbereitschaft oder direkte Conversion?Nur wenn digitale Kampagnen einem dieser Ziele klar zugeordnet werden, kann die Technologie optimal darauf hinarbeiten und damit den Geschäftserfolg nachweislich unterstützen.Aufgrund der unzähligen Formate und der zunehmenden Fragmentierung des Medienkonsums setzen führende Werbungtreibende Daten und Technologien inzwischen dauerhaft ein, um zu jedem Zeitpunkt das jeweils richtige Werbeumfeld für ein bestimmtes Ziel zu identifizieren. Moderne Plattformen für den Mediaeinkauf unterstützen einen klaren Fokus zum Start einer Kampagne, sodass intelligente, datengetriebene Entscheidungen für jeden einzelnen Anzeigenplatz in Millisekunden getroffen werden können.

Mithilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) „KOA“ sind beispielsweise Kunden von The Trade Desk in der Lage, pro Sekunde ungefähr 13 Millionen Werbeplätze aus verschiedenen Formaten wie Connected TV, Audio, Mobile oder Display zu erfassen und zu bewerten. Werbungtreibende können sich daher auf die Entwicklung der richtigen Strategien konzentrieren und der Maschine das überlassen, was sie am besten kann: Unmengen von Daten in kürzester Zeit analysieren und Anzeigenplätze identifizieren, die am besten zum Kampagnenerfolg beitragen.

Bedürfnisse der Zielgruppe im Fokus

Jeder verantwortungsvolle Werbungtreibende ist verpflichtet, sich mit den aktuellen Bedürfnissen der Menschen zu befassen. Dazu zählt neben der gezielten Ansprache mit relevanter Werbung auch der richtige Umgang mit Daten.

„Studien belegen das Bedürfnis nach mehr Transparenz und Kontrolle“, erklärt Lukas Fassbender, General Manager DACH bei The Trade Desk. „73 Prozent der Menschen in Deutschland gaben in unserer repräsentativen Studie an, dass sie über die Sammlung und Nutzung ihrer Daten im Internet besorgt sind. 71 Prozent sind der Meinung, dass die Informationen, die sie über die Verwendung ihrer Daten im Internet erhalten, nur schwer zu verstehen sind. Technologie, die zeitgemäß sein will, muss hier die reibungslose Platzierung von relevanter Werbung mit dem Schutz der Privatsphäre in Einklang bringen.”

Eine branchenweite Initiative, wie die Unified ID 2.0, ist in der Lage, die Privatsphäre wieder in den Vordergrund zu rücken, eine verständliche und kontrollierbare Identitätslösung zu etablieren und damit das offene Internet zu stärken. Werbungtreibende sollten diesen Aspekt bei der Wahl eines Marketing-Partners unbedingt berücksichtigen.

Es ist Zeit, jetzt zu handeln und das Marketing gemäß den neuen Anforderungen aufzustellen. Aus diesem Grund stellt The Trade Desk mit Solimar das bislang größte Update seiner Plattform für den Mediaeinkauf vor. Damit unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, durch klare Zielsetzung und mithilfe von KI das Potenzial von First-Party-Daten datenschutzkonform auszuschöpfen. Dadurch lassen sich Wettbewerbsvorteile sichern.

Mehr Information zu Solimar und wie Marketer diesen besonderen Moment für ihren zukünftigen Marketing-Erfolg nutzen können, finden sich hier