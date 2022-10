Heideman Schmuck ist jung, hipp, online – und setzt verstärkt auf klassische Werbebriefe. Das 2009 gegründete Unternehmen fertigt am Unternehmenssitz im westfälischen Gronau handgemachte Schmuckstücke, die es über seinen Online-Shop heideman-store.de verkauft. Das Marketingteam nutzt die ganze Klaviatur des Online-Marketings. Gerade das gute alte Print-Mailing erweist sich für die Marke aber als besonders erfolgreich, berichten Gründerin und Geschäftsführerin Eva-Maria Heideman und Marketingleiterin Anne-Kathrin Kneermann in der hörenswerten Episode #17 des Print-Mailing-Podcasts Ein-Mail-Eins .

Wie erfolgreich sich die bestehenden Heideman-Fans mit physischen Briefen aktivieren lassen, zeigt die aktuelle CMC-Studie: Rund 50.000 Print-Mailings verschickte die Schmuckmanufaktur im Rahmen der Studie an ihre Bestandskundschaft. Und es zeigte sich: Die Werbebriefe kamen bei ihren Kunden sehr gut an. 2.297 Bestellungen gingen bei Heideman als unmittelbare Reaktion auf die Print-Mailing-Kampagne ein, das entspricht einer Conversion Rate (CVR) von 4,7 Prozent. Das Unternehmen generierte aus der Aktion einen Umsatz von rund 157.000 Euro. Der Return-on-Advertising-Spend lag bei 961 Prozent. Jeder eingesetzte Werbe-Euro brachte also 9,61 Euro Umsatz.





„Wir haben Daten der Kundinnen aus unseren Bestand genutzt – alles total datenschutzkonform – und sie gematcht mit dem Datenpool der Deutschen Post “ Eva-Maria Heideman, Geschäftsführerin Heideman Schmuck Teilen