In dem sich rasant verändernden Online-Geschäft übersteigen hoch entwickelte Algorithmen oftmals das menschliche Leistungs- und Fassungsvermögen. Doch das ist kein Grund zur Sorge, denn daraus lässt sich großer Nutzen ziehen. Wenn ein Tool die Optimierung von Feeds und die Automatisierung von Anzeigen übernimmt, eröffnen sich neue Möglichkeiten der Skalierung.



Ideal of Sweden: Distribution der Anzeigen automatisieren

TUI: Dynamisches Angebot automatisch aktualisieren

Suitable: Maßgeschneiderte Anzeigen

Artefact: Ein CTR-Plus von 19 Prozent

Automatisierung: So gelingt es!

Mit 26 Websites, einem Dutzend Affiliate-Netzwerken, Marktplätzen sowie Anzeigen auf allen erdenklichen Social-Media-Netzwerken ist auch Ideal of Sweden, Trendmarke für modische Handyhüllen, auf Automatisierung angewiesen. Jeder Marketingkanal stellt eigene Anforderungen an die Produktdaten. Deshalb ist es eine Herausforderung – gerade bei der Verwaltung zahlreicher Kanäle – alle Parameter richtig einzustellen. Dank des Feed Management Tools von Channable konnte Ideal of Sweden die Distribution der Anzeigen größtenteils automatisieren und kann so täglich durchschnittlich 100.000 Kundenbestellungen verwalten.Nicht nur im Retail-Bereich sind flexible und effiziente Abläufe wichtig, um die eigene Position auf dem (digitalen) Markt zu sichern. Auch Reiseanbieter TUI nutzt Channable für die Automatisierung von Suchanzeigen und digitalen Marketingkanälen . Das Angebot der TUI-Gruppe ist unglaublich dynamisch und Werbeanzeigen müssen, beispielsweise bezüglich der Verfügbarkeit, immer auf dem neusten Stand sein. Mit Channable ist TUI in der Lage, aus einer einzigen Datenquelle heraus verschiedene Kampagnen und Anzeigen automatisch zu aktualisieren. Die Folge: Nie sind Angebote online, die nicht mehr verfügbar sind.Das Herrenmodeunternehmen Suitable automatisiert mit Channable nicht nur die Erstellung und Aktualisierung von Anzeigen und Kampagnen, sondern nutzt zudem relevante Performance-Daten, um diese weiter und vollautomatisch zu optimieren . Mit Channable Insights werden Produkte, gestützt auf dem ROAS und den Klicks, automatisiert in strategische Kampagnen eingeteilt oder davon ausgeschlossen. So wird das Marketingbudget von Suitable nur auf Produkte verteilt, für die sich eine Ausgabe rentiert, und es werden Conversions für Produkte generiert, die zuvor nicht sichtbar waren.Artefact nutzt Channable, um Textanzeigen und Banner automatisiert zu personalisieren und diese an die jeweilige Zielgruppe anzupassen. Dadurch wird Zeit frei für die strategische Optimierung von Kundenaccounts und außerdem sind die automatisierten Prozesse einfach über verschiedene Länder hinweg skalierbar. Und das wird belohnt: Seit dem Einsatz von Channable hat Artefact die durchschnittliche Ad-Klickrate um 19 Prozent erhöht und die CPA um 16 Prozent gesenkt.Richtig eingesetzt schafft Automatisierung vor allem Zeit fürs Wesentliche - die Konzentration auf die eigene E-Commerce-Strategie.Mehr erfahren? Die folgenden Whitepaper bieten weitere Informationen und Tipps zu den Themen SEA-Automatisierung und der Optimierung von Google Shopping-Kampagnen.