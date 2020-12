Mit dem demografischen Wandel sind relevante Fragen verbunden: Welche Rolle spielt das Thema Kaufkraft eigentlich für das Wirkungspotenzial von Werbekampagnen? Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für die Mediaplanung? Und wie kann man als Werbungtreibender effektiv von dieser Entwicklung profitieren?Durch den Wandel wird die Bevölkerungspyramide regelrecht umgekehrt. Die Zielgruppe der Personen im Alter 14 bis 49, die gemeinhin als vermeintlich werberelevanteste Zielgruppe gilt, wird kleiner: Im Jahr 1985 konnte diese Gruppe mit einem Anteil von ganzen 53 Prozent noch die klare Mehrheit ausmachen, heutzutage liegt sie jedoch nur noch bei knappen 42 Prozent.Das bedeutet im Umkehrschluss: Der Anteil von Personen über 50 wird immer größer. Die neue werberelevante Zielgruppe wächst dabei sogar noch weiter. Tatsache ist nämlich, dass Personen über 50 bereits heute in vielen Märkten und Branchen sogar für den Großteil der Umsätze sorgen. Besonders in den Bereichen FMCG, PKW, OTC und auch bei Ausgaben „rund ums Haus“ ist eine deutliche Veränderung festzustellen. Man sieht: Durch eine Altersbeschränkung nach oben kann man viel Potenzial verschwenden. Um die maximale Werbewirkung zu erhalten und das Umsatzpotenzial voll auszuschöpfen, sollte man die demografische Entwicklung also bei der Mediaplanung berücksichtigen – und zwar ohne Einschränkungen wie feste Altersgrenzen.Die Zielgruppe ab 50 ist mittlerweile so relevant und attraktiv wie noch nie zuvor. Um in Massenmärkten die Umsatzpotenziale optimal auszuschöpfen, bedarf es Medien mit einer schnellen und hohen Massenreichweite. Diese garantiert Ihnen Radio, auch jenseits der 14- bis 49-Jährigen. Speziell die Qualitäts-Werbeumfelder der AS&S Radio tragen zu einer zusätzlichen Steigerung der Werbewirkung bei. So lässt sich eine hohe Marktabdeckung im Sinne des erreichten Umsatzes mit Ihrer Kampagne erzielen.Die pro Monat im WHK des Werbefunks erreichten 90 Prozent der Haushaltsführenden stehen für 9,9 Milliarden Euro monatliche Ausgaben im LEH. Allein die AS&S Radio Deutschland-Kombi erreicht ganze 78 Prozent der Haushaltsführenden und somit auch 8,5 Milliarden Euro monatliche Ausgaben im LEH. Für Ihre Werbewirkung ist das äußerst relevant: Denn bei LEH-Kampagnen kommen rund zwei Drittel der erzielten Mehrumsätze von Haushaltsführenden über 50.Jetzt können Unternehmen alles, was sie zur neuen Studie „Golden Age“ wissen müssen, erfahren – und natürlich auch, wie sie den demografischen Wandel effektiv für das Marken- und Umsatzwachstum nutzen. Zu entdecken sind außerdem weitere interessante Fakten rund um das Thema. Marken profitieren auch nachhaltig von den Insights zur neuen werberelevanten „Golden Age“-Zielgruppe.Weitere Informationen zur Studie „Golden Age“ sowie über die neuen kaufkräftigen Zielgruppen über 50 und über erfolgreiche Audiowerbung finden sich