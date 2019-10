Warum Wolfgang Kubicki die Facebook-Währung Libra fürchtet

Frank Thelen freut sich auf Facebooks Digital-Geld Libra

Auf der Bühne des Innovation Day Finance vonspielt sich heute unheimlich vieles ab, das Aha-Effekte, Diskussionen und Erheiterung entfacht. Über 20 Insider schildern, welche Trends – etwa Blockchain, Bitcoin oder Big Data – ihrer zugeschriebenen Bedeutung gerecht werden, wie moderne Marketing-Lösungen aussehen und wie sich das Business transformiert – acht vollgepackte Stunden mit Hypes und Heldengeschichten im Banking. Die anwesenden knapp 80 Marketingexperten und -entscheider gewinnen exklusives Wissen, das sie in der Praxis unmittelbar anwenden können. Daneben tauscht man sich aus und wirft einen Blick hinter die Kulissen des neuen Stern YouTube Formats „Diskuthek“ auf dem Dach der Hamburger Firmenzentrale.Ein Höhepunkt: der Auftritt von Star-Investor und „Höhle der Löwen“-Juror Frank Thelen. Er amüsiert sich über die Frage, wann er zuletzt eine Bankfiliale besucht habe: „vor zehn Jahren!“ Thelen warnt, dass deutsche Banken weiterhin an Boden verlieren würden, öffneten sie sich nicht kompromissloser den digitalen Möglichkeiten. „Was ist da nur los?“, kommentiert er energisch, was er von den Mobile Experiences einiger heimischer Player hält. Die Blockchain erachtet er als vielversprechendes Tool, die Transparenz und damit das Vertrauen zwischen Kunde und Bank zu fördern. Fragen aus dem Publikum beantwortet er ausführlich und persönlich.

Karolina Decker beschreibt, wie sie – unzufrieden im „testosterongeprägten“ Trading – eine Plattform auf die Beine stellt, die sich auf die Bedürfnisse von Frauen bei der Vermögensmehrung spezialisiert: Finmarie. Anlegerinnen entschieden sich meist für kleinere Summen, verfolgten dafür aber einen konkreten Sparplan. Sie seien auf dem Weg, Teilzeitfalle, Gender-Pay-Gap und Rollenmuster zu überwinden und als Zielgruppe für den Vermögensaufbau in den Vordergrund zu rücken „Ich möchte sie dabei unterstützen“, versichert sie.



In weiteren Speeches entführt Joonko-CEO Carolin Gabor die Teilnehmer in eine komplett digitale Welt, nimmt Capital-Chefredakteur Horst von Buttler Digitalkonferenzen aufs Korn, legt Patrick Stoltze von Integral Ad Science den Finger in die Ad-Fraud-Wunde und demonstriert Daniel Gerold, Digitaldirektor bei G+J e|MS, warum sich Targeting-Strategien auszahlen. Leitende Redakteure von Capital, n-tv, Brigitte, Stern und Spiegel unterstreichen, dass man gegenüber den mächtigen PR-Abteilungen standhaft bleiben müsse.