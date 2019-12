Mit ihrem eindringlichen Appell bannt Anosha Wahidi die Zuschauer. Die Nachhaltigkeits-Vertreterin des Entwicklungsministeriums bringt auf den Punkt, was Branche und Konsumenten aktuell am meisten umtreibt: „Die Zeit tickt, wir haben nur diese eine Erde.“ Die Fashion-Industrie, eine der klimafeindlichsten Branchen überhaupt, müsse umdenken, warnt sie. Sowohl was Arbeitsbedingungen in Ländern wie China, Indien oder Bangladesch betrifft, als auch die Verschmutzung der Umwelt mit giftigen Chemikalien. Ein Schritt sei das Siegel „Grüner Knopf“, deren Kriterien Wahidi erläutert. Neben ihr äußern sich heute viele weitere Redner zum Top-Thema Fair Fashion.