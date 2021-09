„Zeig mir, was du trägst, und ich sage dir, wer du bist.“ Für die Mitglieder der Generation Z ist Mode eines der wichtigsten Mittel, die eigene Persönlichkeit darzustellen. Und das Spektrum scheint so vielfältig wie nie. In den großen Städten wechseln sich fluffige Baggy-Pants mit düsteren Industrial-Clothes ab, Trash-Tennissocken mit Apfelleder-Taschen. Fast wie ein weiteres Kleidungsstück begleitet die Gen Z das Smartphone – mit dem sie leidenschaftlich gerne shoppt. Denn laut eines aktuellen Marktberichts von Snap und Foresight Factory wählt mittlerweile die Hälfte der deutschen Kunden der Gen Z und Millennials das Mobiltelefon als bevorzugten Einkaufskanal. Ein Grund mehr, thematisch tiefer zu graben: Wie sollten Fashion Brands mit der Gen Z kommunizieren? Welche Rolle spielen dabei gesellschaftliche Diskussionen um Nachhaltigkeit, Geschlechterrollen oder Schönheitsideale? Und warum rückt Augmented Reality immer mehr in den Vordergrund?Niklas, unser erster Gast, ist ein modischer Experimenteur. In Städten wie Berlin, London, Paris oder Florenz saugt er Inspirationen ein, die er in eigene Looks ummünzt. Seinen aktuellen Stil beschreibt er als feminisiert, beeinflusst etwa durch Vintage und die Drag-Szene. Am liebsten würde er ein eigenes Label gründen, doch vor dem Hintergrund der ökologischen Herausforderungen meint er: „Es braucht nicht noch eine Brand, die Ressourcen in Anspruch nimmt.“ Niklas spricht über die Bedeutung von Empfehlungen durch Influencer oder Freunde und den gesellschaftlichen Druck, mithalten zu müssen. Zum Schluss verrät er, warum er Augmented Reality viel abgewinnen kann und wie er – wäre er Designer – ein Piece ganz nach seinen Wünschen gestalten würde. Hier entstehen fantasievolle Bilder.Anschließend steigen wir mit Natalie Wills von Zalando in die strategische Kampagnenplanung ein. Die PR- und Social-Media-Expertin gibt Einblicke, wie es der Retailer-Marke gelingt, als moderne, innovative Marke wahrgenommen zu werden. Sie geht dabei auf die Kampagne „Men are Beautiful“ ein, die sich ausschließlich an die männliche Zielgruppe richtete, aber auch auf das Engagement von Zalando im Bereich Body Positivity. Außerdem spricht sie über Wege, auch als Massenmarkt-Anbieter nachhaltige Akzente zu setzen. Die Customer Experience ist ein zentraler Faktor im Marketing. Wie kann diese sowohl digital als auch physisch optimiert werden? Auch diese Frage ergründen wir gemeinsam mit Natalie.Eine spannende Reise endet hier – denn das ist die letzte Folge unseres Podcasts. Wir hoffen, Ihr hattet genauso viel Freude an den Gedanken, Geschichten, Insights und Visionen unserer Gäste wie wir. Hört gerne in unsere vergangenen Folgen zu den Themen „Verantwortung“, „Augmented Reality“, „Diversität“ und „Zukunft“ rein. Es war uns ein Fest. Vielen Dank, bis bald und – stay snappy!