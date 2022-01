Das Segment wächst in ganz Europa. Aus gutem Grund, denn Addressable TV (ATV) bietet in Europa – dank einer Free-TV-Landschaft, die international Alleinstellung genießt – eine einzigartige Chance. Digitale Werbeformate im linearen TV-Programm ermöglichen eine individuelle Werbeansprache in einem der markenstärksten Umfelder, die sich Werbungtreibende wünschen können. Die Fakten sind eindeutig: Nutzungszahlen für TV-Inhalte – sowohl digital als auch linear – sind in den letzten zwei Jahren massiv gestiegen.





In einem Whitepaper hat smartclip, Europas größte Adtech-Plattform für TV-Sender und Streaming-Dienste, ein umfassendes Rahmenwerk für werbungtreibende Unternehmen geschaffen, das Addressable TV (ATV) und weitere Branchentrends detailliert beleuchtet. Unter dem Namen "Addressable TV Advertising: New Opportunities for International Advertisers to Reach European Audiences" werden umfangreiche Addressable-TV-Daten der letzten vier Jahre präsentiert. Ebenso Stimmen von führenden TV-Experten aus ganz Europa. Die Untersuchungsergebnisse dienen als Leitfaden für die Werbewirtschaft und beschreiben Strategien und Chancen für die Nutzung verschiedener Addressable-TV-Werbeformate und Targeting-Möglichkeiten. Dank Addressable TV: Immer mehr Marken schalten Fernsehwerbung Addressable TV (ATV) zeigt in ganz Europa und insbesondere in Deutschland nicht nur ein signifikantes jährliches Wachstum, es senkt auch die Zugangsschwellen zu Werbeformaten im klassischen Fernsehen. ATV-Werbung zieht Marken und Unternehmen aus unterschiedlichen Segmenten an, die zuvor nur selten oder gar nicht in Fernsehwerbung investiert haben. Als smartclip seine erste marktreife ATV-Lösung im Jahr 2017 einführte, waren 70 Prozent aller ATV-Kampagnen von vier Branchen gebucht worden: Automobil, Konsumgüter, Unterhaltung/Medien sowie Technologie/Telekommunikation. Seitdem wird ATV von zahlreichen weiteren Branchen eingesetzt, darunter der Finanz-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft – ein Trend, der laut Branchenexperten anhalten wird. Addressable TV stärkt den europäischen TV-Werbemarkt und schafft attraktive Werbeumfelder smartclip bündelt Erkenntnisse aus Interviews mit Fachexperten führender Medienunternehmen wie Ad Alliance, Atresmedia, M6 Publicité, RTL AdConnect und Amobee, die unterschiedliche ATV-Werbelösungen einsetzen. Damit schafft smartclip ein eindrückliches Bild der europäischen ATV-Landschaft.

