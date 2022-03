Hier der zarte Gesang einer Elfe, dort die reflektierten Worte eines Entertainment-Heros. Mit Ilse DeLange und Florian Silbereisen begeistern gleich zwei frische Gesichter des Formats „Deutschland sucht den Superstar“ die Community von Innovation NOW. Die frühere Teilnehmerin bei „Sing meinen Song“ und „Let´s Dance“ performt in intimer Wohnzimmerkulisse ihren berührenden ESC-Hit „Calm after the Storm“, während ihr Jury-Kollege erklärt, wie das gesamte Team vor und hinter den Kulissen daran arbeite, der beliebtesten Castingshow Deutschlands ein neues Image zu verleihen – eines, geprägt von Wertschätzung und Toleranz. „In diesem Neuanfang steckt eine Menge Potenzial“, sagt Silbereisen.

Die beiden fügen sich damit nahtlos in das Gesamtbild der jüngsten Ausgabe des remote durchgeführten Events „Innovation NOW“ von Ad Alliance ein. Unter dem Motto „United“ stehen diesmal die Gattungen TV, Streaming und Print im Fokus. Davon umfasst sind etwa crossmediale Beispiele für Werbekampagnen, Out-of-the-Box-Lösungen, die gemeinsam mit dem Kunden entwickelt werden, und die Mission, in komplexen Zeiten drängende Themen aufzugreifen, um so der Gesellschaft Orientierung zu bieten. Innovation Now - Best of Trailer Am frühen Nachmittag des 23. Februar begrüßt Frank Vogel, frischgebackener Geschäftsführer der Ad Alliance, gewohnt charmant die Teilnehmer des Events. Er verweist auf die zwei Themenblöcke „TV – Content Creator aus Leidenschaft“ und „Print – Starke Marken at its best“, gespickt mit wertvollen Learnings, exklusiven Previews und prominenten Gästen. Dann greift er sich eine Tasse Espresso – und kredenzt Matthias Dang ebenfalls einen italienischen Genuss-Schuss.