Sich endlich wieder treffen – das wird in diesem Jahr ganz groß geschrieben. Nachdem der Radio Advertising Summit 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie als rein virtuelles Event stattfand, wird das wichtigste Branchentreffen der Radiobranche in diesem Jahr wieder als physisches Event über die Bühne gehen. Am 28. April geben sich in Köln namhafte Referenten und Referentinnen sowie die deutschen Radiomacher ein Stelldichein.

Der Radio Advertising Summit präsentiert sich als agiles Event. Insgesamt wird es drei parallel bespielte Bühnen sowie eine Hauptbühne geben. Zwischen all den Einblicken in die Welt des Audio-Universums ist viel Zeit für persönliche Gespräche und Networking eingeplant. Im Mittelpunkt stehen die folgenden Themen: Wirkung, Innovation, Podcast und Nachhaltigkeit.



In Panels, Diskussionsrunden und Talks können sich die Teilnehmer über bedeutsame und aktuelle Themen rund um Radio und Audio informieren. So wird der Hamburger DJ und Musikproduzent Felix Jaehn in einem exklusiven Interview verraten, was Musik und Sound in Menschen bewirken können und wie Menschen dadurch steuerbar sind.

Auch Design Thinker Lukas Bosch wird auf dem Radio Advertising Summit anwesend sein. Er begleitet Unternehmen schon lange dabei, die Vision einer Synergie vom ökonomischen und ökologischen Wachstum in erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle umzusetzen. Der Innovationsexperte versteht sich darauf, kulturelle Transformationsprozesse zu begleiten.