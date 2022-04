Wer sind die spannendsten Gäste? Welche Themen erwarten die Besucher? Und was geht abseits des Hauptprogramms? Das Programm des Festivals ist fixiert. Erste Festival-Highlights stehen fest – weitere sind noch in Planung.

OMR ist die größte Wissens- und Inspirations-Plattform für die Digital- und Marketingszene in Europa. Im Jahr 2011 ist die „Online Marketing Rockstars“-Konferenz erstmals an den Start gegangen. Aus dieser Veranstaltung ist mittlerweile das zweitägige OMR-Festival mit Konferenz, Messe und Konzerten geworden. Zum OMR Festival 2022 werden internationale Superstars der Digital-Szene, aber auch Hidden Champions der Branche sowie lokale Helden nach Hamburg kommen. Geboten wird eine Mischung aus Experten-Wissen, Learnings und Inspiration.

Die Marketing-Branche kann sich in diesem Jahr auf einige weltberühmte Speaker beim OMR Festival freuen, Stars aus der Film- und Wirtschaftsbranche sowie des Journalismus. Top-Speaker aus der ganzen Welt werden an den beiden Festival-Tagen auf insgesamt 10 Bühnen ihre Erfahrungen und Ansichten mit über 60 000 erwarteten Besucher und Besucherinnen teilen. Insgesamt stehen über 800 Speaker auf dem Programm. Über 1000 Aussteller und Partner werden erwartet.

Am 18. Mai wird das OMR Festival mit der Konferenz beginnen, welche die spannendsten Köpfe der Digitalwirtschafts- und Marketingszene unter dem Motto: “You saw them first at OMR” zusammenbringt. Top-Speaker der diesjährigen Konferenz sind unter anderem Oscar-Gewinner und New York Times-Bestseller-Autor Quentin Tarantino, Ashton Kutcher, Rutger Bregman und Anita Elberse. Weitere Sprecher sind Lillian Li, Taylor Lorenz, Scott Galloway und Kara Swisher, Sorare-Gründer Nicolas Julia sowie zahlreiche deutsche Unicorn-Gründer und -Gründerinnen sowie Wirtschaftspersönlichkeiten.



OMR Expo Stages: ein farbiges Programm

In diesem Jahr nach Farben benannt, warten die OMR Expo Stages mit Experten, Stars und einem breitgefächerten Programm auf, hier einige der zahlreichen Highlight-Gäste:

Red Stage – Richard David Precht und Markus Lanz, Fynn Kliemann, Gabor Steingart, Rezo, Knossi, Maya-Leinenbach und der Doppelgänger Podcast.

Blue Stage – Laura Kampf, Sophia Thiel, Florian Harms, Pinterest-CMO Andréa Mallard, Sam Parr, Piran Asci und Frank Thelen.

Yellow Stage – 6PM-Gründer Achraf Ait Bouzalim, Karl Kani, Regina Halmich, Celine Flores Willers, Anna Alex und Johannes Kliesch.

Das Format FUTURE MOVES Mobility Summit: das ganze Spektrum der neuen Mobilität

Bei FUTURE MOVES am 17. Mai geht es um die ganze Bandbreite der neuen Mobilität, um die Herausforderungen, die aus der Digitalisierung erwachsen und Chancen, die sich für neue Geschäftsmodelle ergeben. Das Summit bietet ein Line-up aus internationalen Top-Speakern und den wichtigsten Macher und Macherinnen der New-Mobility-Branche aus der DACH-Region.

Unter anderem sind dabei: US-Musiker, Unternehmer und Tech-Investor Will.i.am, iPod-Erfinder Tony Fadell, Deutschlands reichweitenstärkste Auto-Youtuberin Jessica Thön, Lawrence Leuschner, Gründer und CEO von Tier Mobility, der Seriengründer Stephan Uhrenbacher, Sixt-CEO Alexander Sixt und die 21-jährige Rennfahrerin Sophia Flörsch.

Finance Forward Konferenz

Am 18. Mai 2022 wird im Rahmen des OMR Festivals bei der Finance Forward Konferenz über den Umbruch der Finanzwelt diskutiert. Die Konferenz bringt die spannendsten Köpfe der neuen Finanzwelt für einen Tag auf einer Bühne zusammen. Sie kommen von Fintechs, Insurtechs, von Banken und aus Kryptoprojekten. Darunter Check24-Gründer Henrich Blase, Scalable-Capital-Gründer Erik Podzuweit, der britische Shortseller Fraser Perring und die CEO der Krypto-Bank Nuri Kristina Walcker-Mayer. Was sind ihre Pläne? Was treibt sie an? Und wohin geht ihre Reise?

50/50 Stage

5050 by OMR ist eine Initiative, die sich der Gerechtigkeit und Fairness in der Digitalbranche verschrieben hat und findet am 17. Mai das erste mal live auf der 50/50 Stage statt. Themen wie State of Gender Equality, New Work, Women in Tech, feministische Außenpolitik und Personal Branding werden unter anderem mit folgenden Gästen diskutiert: Tarik Tesfu, Sara Nuru, Ricarda Lang, Diana zur Löwen, Kara Swisher, Ann-Katrin Schmitz und vielen weiteren. Ein Highlight des Programms ist der OMR x emotion Gründer:innen Live-Pitch mit einer hochkarätig besetzen Jury, darunter Lea-Sophie Cramer und Verena Pausder und Frank Dümmel.





OMR Festival Tickets

Erhältlich ist der OMR22 Festival Pass (Zugang zur Conference) für 499,00 Euro, der Expo Pass für 49,00 Euro (Nettopreise), buchbar unter: https://omr.com/de/events/omr22/tickets