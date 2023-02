Touchdown! Ab der kommenden Saison zeigt RTL exklusiv die Spiele der NFL. Wie breit und spektakulär die Sendergruppe die Berichterstattung aufziehen will, ist eines der großen Themen der aktuellen Ausgabe von Innovation NOW. Auf dem Spielfeld der Insights werfen sich die Expertinnen und Experten für Inhalte und Vermarktung blitzsaubere Pässe zu – die Endzone erstürmen sie mit Fakten zu bevorstehenden Format-Highlights, Adressierbarkeit, Crossmedia-Kampagnen, Future Entertainment, Gen Z und vielen weiteren Themen.

Am Nachmittag des 9. Februars geben Ad Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel und Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance, den Startschuss. Sie begrüßen erstmals seit 2020 wieder Gäste vor Ort – daneben die Nutzer des Streams. Im Mittelpunkt stehen die Werbe- und Wirkungspotenziale von TV. Best-of Innovation NOW Dann der Schwenk zum Big Screen. „Die Livestreams zu ‚Ich bin ein Star, holt mich hier raus‘ haben in diesem Jahr 60 Prozent mehr Traffic erzielt. Der Zuwachs bei der zeitversetzten Nutzung lag bei 20 Prozent“, verrät Vogel. Besonders spannend: Die jüngeren Zielgruppen haben die Sendung meist frühmorgens geschaut. „Möglicherweise um auf dem Schulhof mitreden zu können“, schlussfolgert Mann. Die Analyse- und Targetingpotenziale bei Addressable TV veranschaulicht Vogel anhand von Menschen mit Kinderwunsch, die zuerst auf digitalen Plattformen wie beispielsweise Eltern.de identifiziert und über den sogenannten Cross Device Graphen Haushalten zugeordnet werden können. Diese erhalten dann einen passenden TV-Spot auf ihrem Smart TV.

Ein rundum gesundes Portfolio bietet heuer RTL, das im Januar mit 12% in der Zielgruppe der 14 bis 59-Jährigen den besten Marktanteil seit 3 Jahren verzeichnen konnte. So sicherte sich der Kölner Sender die heiß gehandelten Rechte am internationalen Reality-Hit „Die Verräter“. Prominente gehen hierbei in einem französischen Schloss auf Schatzsuche. Der Clou: Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen ehrlich. Zudem wird es sportlich, auch über die etablierten Fußballübertragungen hinaus: Bis 2028 strahlt RTL die bereits angesprochenen Spiele der NFL aus. „In Deutschland wird American Football immer beliebter. Daher planen wir eine umfangreiche Berichterstattung auch über die Spiele hinaus und starten direkt mit den Drafts“, erklärt Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland. Ebenso dürfen sich die Lachmuskeln der Zuschauer austoben: Hape Kerkeling wird für das RTL+ Comedy-Original „Club Las Piranjas“ noch einmal mit der Kamera flirten.

Neben frischem Content steht die Struktur des Programms im Fokus. „Zu bestimmten Wochentagen und Tageszeiten schaffen wir klare Angebotsprofile“, sagt Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm bei RTL Deutschland. Bereits gut gelungen ist das etwa mit dem neuen „Tödlichen Dienst-Tag“, einem Primetime-Dach für hochwertige Krimi-Formate. Informationsangebote wie „RTL direkt“ und „Stern TV“ sollen weiterhin als Anker mit festem Sendeplatz fungieren. Mehr Sendezeit bekommt Investigativreporter Günter Wallraff. Und als große Familienunterhaltung kehrt die Trampolinshow „Big Bounce“ auf die Bildschirme zurück.

Für außergewöhnliches Engagement steht auch der erste Stargast von Innovation NOW: Doc Caro. Die Medizinerin, Buchautorin und Podcasterin spricht immer Klartext und ist nah dran an ihren Patienten. VOX wird sie zukünftig bei ihrem Job-Alltag begleiten – ob im Helikopter oder in der Notaufnahme. Bei Innovation NOW vermittelt sie anhand eines Daumenkinos wertvolles Wissen zur Herzdruckmassage.

Daniela Vaupel, Director TV Brands Concepts Ad Alliance, und Lars Niemann, General Director Brand Ad Alliance, erläutern auf Basis einer Studie des Zukunftsinstituts, wie sie die Trends der Unterhaltung mit originellen Werbemöglichkeiten verknüpfen. „Immer wichtiger wird ‚Me-Time‘ bei der Mediennutzung. Persönliche Serienformate wie ‚GZSZ‘ erfüllen dieses Bedürfnis – für sie nimmt man sich bewusst Zeit, sie sind wie eine gute Freundin“, sagt Vaupel. Unaufdringliche, lebensnahe Werbung vermittle dabei maximales Vertrauen – etwa ein Placement auf einer digitalen Werbetafel im Serien-Kiez.

Ein weiterer Trend lautet: Teilhabe über Technologie. Wie Zuschauer positiv aktiviert werden können, zeigt ein Beispiel bei „Let´s Dance“. Wer für seine Lieblingstänzerin anruft, erhält eine Bestätigungs-SMS mit einem QR-Code eines Werbepartners, über den ein Rabatt eingelöst werden kann. „Die positive Emotion beim Eintreffen der SMS wird auf die Marke übertragen“, sagt Niemann.

Wie tickt die Gen Z? Das erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im nächsten Panel. Zunächst räumt Dennis Klünter, Head of Media Consulting bei RTL Data, mit einem Klischee auf: „Die 14- bis 27-Jährigen streamen nicht nur. Sie schauen häufig linear, vor allem Livesport, News, Shows und Fiction.“ Außerdem sei ihnen wichtig, dass Formate eine Haltung ausstrahlen. „Das ist ein Grund für den Erfolg unserer letzten ‚Bachelorette‘-Staffel mit der glatzköpfigen PoC Sharon Battiste“, sagt Carolin Kaletta, Head of Producers bei RTL. Apropos: Die Ex-Rosenkavalierin stand gemeinsam mit Moderatorin Frauke Ludowig und RTL-Co-CEO Matthias Dang den anwesenden 50 Gästen bei einem Speed-Dating im Anschluss an das Bühnenprogramm Rede und Antwort.



Was „CrossOver Evolution“ bedeutet, schildern Hanna Maack, Director Sales Agency & Client Ad Alliance, und Tim Nieland, General Director Product & Price Ad Alliance. Rewe wird ab Juli auf gedruckte Werbeprospekte verzichten. Ad Alliance bietet vor diesem Hintergrund eine mit modernster Technologie crossmedial vernetzte Werbelösung, um die Awareness und den Abverkaufsdruck nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch mit zusätzlichen Features anzureichern.

Verknüpft werden die Aspekte kurzfristige Reichweite – durch den Einsatz von TV und Digital können 34 Millionen Haushalte pro Woche erreicht werden – und Aussteuerungskontrolle, sowohl regional differenziert als auch individualisiert in Abhängigkeit von der Kontaktdosis der jeweiligen Haushalte. Dazu kommt ein granulares gattungsübergreifendes Reportingsystem zur transparenten Ausweisung von Leistungs- und Wirkungsbeiträgen. Für die Zukunft steht eine weitreichende Automatisierung auf dem Programm: mit volldynamisch generierten, hochmodularen Video-Spots, die mithilfe zahlreicher Datenpunkte maximale Relevanz bei den Empfängern entfalten sollen.



Streamender Broadcaster: Ad Alliance-CMO Lars-Eric Mann über TV- und Tech-Innovationen Die Multi-Purpose App kommt



Auch die letzte Präsentation führt in die Zukunft. Henning Nieslony, Co-Chief Streaming Officer bei RTL Deutschland, erklärt das Konzept „One App, All Media“ ganz konkret: „Wir werden im Sommer unsere Video-App und unsere Musik-App zu einer Multi-Purpose-App mit exzellenter User Experience zusammenführen.“ Themenwelten sollen dem Nutzer Orientierung bieten. Wer sich etwa für das „Dschungelcamp“ interessiert, stößt sowohl auf Bewegtbild-Streams sowie den Titeltrack und Songs der Teilnehmer. „Wir haben damit ein gutes Rezept gefunden, uns von den globalen Streamern zu differenzieren“, versichert Nieslony.

Nach abwechslungsreichen zweieinhalb Stunden beweist die Popsängerin Leony, warum sie als Jurorin bei „DSDS“ den Weg junger Talente begleiten darf. Für ihre mitreißenden Performances erntet sie mächtig Applaus. Auch die streamenden Zuschauerinnen und Zuschauer haben Leony und Innovation NOW überzeugt – das zeigen die vielen positiven Kommentare im Chat.

Neugierig geworden? Hier finden sich die wichtigsten Programmauszüge von Innovation NOW zum Nachsehen.