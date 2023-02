Den Big Screen innovativ weitergedacht: Bei der aktuellen Hybrid-Ausgabe von Innovation NOW erhielten die Teilnehmer facettenreiche Einblicke in die Möglichkeiten der Werbegattung TV im weitesten Sinne: Das Spektrum reichte von neuen Content-Highlights über einfallsreich vernetzte Kampagnen bis hin zu erstaunlichen Potenzialen von Addressable TV und Connected TV. Hier ist der Report über das Ad Alliance-Event für Kunden und Agenturen.

Touchdown! Ab der kommenden Saison zeigt RTL exklusiv die Spiele der NFL. Wie breit und spektakulär die Sendergruppe die Berichterstattung aufziehen will, ist eines der großen Themen der aktuellen Ausgabe von Innovation NOW. Auf dem Spielfeld der Insights werfen sich die Expertinnen und Experten für Inhalte und Vermarktung blitzsaubere Pässe zu – die Endzone erstürmen sie mit Fakten zu bevorstehenden Format-Highlights, Adressierbarkeit, Crossmedia-Kampagnen, Future Entertainment, Gen Z und vielen weiteren Themen.

Am Nachmittag des 9. Februars geben Ad Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel und Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance, den Startschuss. Sie begrüßen erstmals seit 2020 wieder Gäste vor Ort – daneben die Nutzer des Streams. Im Mittelpunkt stehen die Werbe- und Wirkungspotenziale von TV. Best-of Innovation NOW Dann der Schwenk zum Big Screen. „Die Livestreams zu ‚Ich bin ein Star, holt mich hier raus‘ haben in diesem Jahr 60 Prozent mehr Traffic erzielt. Der Zuwachs bei der zeitversetzten Nutzung lag bei 20 Prozent“, verrät Vogel. Besonders spannend: Die jüngeren Zielgruppen haben die Sendung meist frühmorgens geschaut. „Möglicherweise um auf dem Schulhof mitreden zu können“, schlussfolgert Mann. Die Analyse- und Targetingpotenziale bei Addressable TV veranschaulicht Vogel anhand von Menschen mit Kinderwunsch, die zuerst auf digitalen Plattformen wie beispielsweise Eltern.de identifiziert und über den sogenannten Cross Device Graphen Haushalten zugeordnet werden können. Diese erhalten dann einen passenden TV-Spot auf ihrem Smart TV.

Ein rundum gesundes Portfolio bietet heuer RTL, das im Januar mit 12% in der Zielgruppe der 14 bis 59-Jährigen den besten Marktanteil seit 3 Jahren verzeichnen konnte. So sicherte sich der Kölner Sender die heiß gehandelten Rechte am internationalen Reality-Hit „Die Verräter“. Prominente gehen hierbei in einem französischen Schloss auf Schatzsuche. Der Clou: Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen ehrlich. Zudem wird es sportlich, auch über die etablierten Fußballübertragungen hinaus: Bis 2028 strahlt RTL die bereits angesprochenen Spiele der NFL aus. „In Deutschland wird American Football immer beliebter. Daher planen wir eine umfangreiche Berichterstattung auch über die Spiele hinaus und starten direkt mit den Drafts“, erklärt Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland. Ebenso dürfen sich die Lachmuskeln der Zuschauer austoben: Hape Kerkeling wird für das RTL+ Comedy-Original „Club Las Piranjas“ noch einmal mit der Kamera flirten.

Wir wollen die Übertragung der NFL auf ein neues Level heben – mit packenden Storys, die über den Sport hinausgehen. Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm RTL Deutschland

Neben frischem Content steht die Struktur des Programms im Fokus. „Zu bestimmten Wochentagen und Tageszeiten schaffen wir klare Angebotsprofile“, sagt Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm bei RTL Deutschland. Bereits gut gelungen ist das etwa mit dem neuen „Tödlichen Dienst-Tag“, einem Primetime-Dach für hochwertige Krimi-Formate. Informationsangebote wie „RTL direkt“ und „Stern TV“ sollen weiterhin als Anker mit festem Sendeplatz fungieren. Mehr Sendezeit bekommt Investigativreporter Günter Wallraff. Und als große Familienunterhaltung kehrt die Trampolinshow „Big Bounce“ auf die Bildschirme zurück.

Für außergewöhnliches Engagement steht auch der erste Stargast von Innovation NOW: Doc Caro. Die Medizinerin, Buchautorin und Podcasterin spricht immer Klartext und ist nah dran an ihren Patienten. VOX wird sie zukünftig bei ihrem Job-Alltag begleiten – ob im Helikopter oder in der Notaufnahme. Bei Innovation NOW vermittelt sie anhand eines Daumenkinos wertvolles Wissen zur Herzdruckmassage.