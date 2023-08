Über 600 Sprecher und Sprecherinnen, 200 Stunden Programm auf 12 Bühnen: Die DMEXCO 2023 bringt Branchenführer, Marketing- und Medienprofis sowie Technologie- und Innovationstreiber zusammen. Am 20. und 21. September sind Europas führende Digital-Marketer in Köln auf der Messe zu erleben.

Teilen





Die zahlreichen Speaker werden in Keynotes und Paneldiskussionen unter anderem der Frage nachgehen, wie Künstliche Intelligenz unser tägliches Leben und unsere Arbeit im digitalen Sektor verändert und wie das digitale Marketing von morgen aussehen kann.



Die DMEXCO blickt in die digitale Zukunft: Am 20. und 21. September öffnet Europas führendes Digital Marketing und Tech Event wieder ihre Türen für führende Unternehmen und Vordenker:innen aus der Welt des digitalen Marketings. Die DMEXCO findet in diesem Jahr unter dem Motto „ Empowering Digital Creativity “ statt.Die zahlreichen Speaker werden in Keynotes und Paneldiskussionen unter anderem der Frage nachgehen, wie Künstliche Intelligenz unser tägliches Leben und unsere Arbeit im digitalen Sektor verändert und wie das digitale Marketing von morgen aussehen kann. Geballte Expertise in den DMEXCO Worlds Die DMEXCO Worlds schaffen den idealen Raum für fachspezifischen Austausch und Vernetzung. Jede World legt den Fokus auf einen bestimmten Sektor der digitalen Wirtschaft.



Die DMEXCO Worlds schaffen den idealen Raum für fachspezifischen Austausch und Vernetzung. Jede World legt den Fokus auf einen bestimmten Sektor der digitalen Wirtschaft.

In der World of E-Commerce Die World of Media Die World of Tech Einen eigenen Raum für technische Innovationen finden Unternehmen und Besucher:innen in der Marktplatz für Innovationen Auch in diesem September präsentiert sich die Crème de la Crème auf der In der World of Agencies treffen Brands & Agencies auf Entscheider & Spezialisten. Die Agency Stage bietet zahlreiche Sessions mit praxisnahem Know-how. Sie ist die richtige Anlaufstelle für all diejenigen, die auf der Suche nach nachhaltiger Beratung und Unterstützung für ihr Business sind.Die World of E-Commerce bietet Platz für Unternehmen und Speaker:innen, die sich mit der dynamischen Branche des Online-Handels beschäftigen. Hier kommen Händler:innen, Technologie- und Dienstleistungsanbieter:innen zusammen, um die Zukunft des E-Commerce zu formen.Die World of Media wiederum vereint führende Vermarkter:innen, Medienunternehmen, Daten- und Targeting-Expert:innen sowie Dienstleister:innen aus dem Mediensektor. In der Themenwelt dreht sich also alles um die moderne, digitale Medienlandschaft.Einen eigenen Raum für technische Innovationen finden Unternehmen und Besucher:innen in der World of Tech . Sei es VR/AR, 5G oder Connectivity, Blockchain oder Web3, Metaverse, Cryptocurrencies oder NFT, Cybersecurity oder Cloud Computing – hier wird für alle Technik-Interessierten etwas geboten.Auch in diesem September präsentiert sich die Crème de la Crème auf der DMEXCO in Köln . Dazu zählen unter anderem:

• Deutsche Post DHL

• Google

• Huawei

• HubSpot

• Otto

• outbrain

• Payback

• Snap

• Shopify Insights von gefragten Expert:innen Auf den 12 Bühnen der DMEXCO versorgen Expert:innen in Keynotes, Paneldiskussionen und praxisnahen Masterclasses die Zuhörer:innen mit Insights und Uses Cases für die Herausforderungen von morgen. In mehr als 200 Stunden Programm teilen die Top Voices der Branche ihre Visionen von morgen. Zu den Auf den 12 Bühnen der DMEXCO versorgen Expert:innen in Keynotes, Paneldiskussionen und praxisnahen Masterclasses die Zuhörer:innen mit Insights und Uses Cases für die Herausforderungen von morgen. In mehr als 200 Stunden Programm teilen die Top Voices der Branche ihre Visionen von morgen. Zu den 600 Speaker:innen gehören unter anderem: • Aude Gandon (Global CMO Nestlé)

• Tim Alexander (CMO Deutschen Bank)

• Nadine Kamski (Media Director DACH L’Oréal)

• Ronan Harris (President EMEA Snap)

• Dora Osinde (Chief Creative Officer Ogilvy)

• Mirjam Trunk (CDiversityO RTL+)

• Jürgen Alker (Head of NFT Studio Highsnobiety) Deep Dives in Summits und Panels Alle wichtigen Herausforderungen, Trends und Perspektiven der digitalen Agenda von heute und morgen werden auf der Konferenz der DMEXCO 2023 eingehend diskutiert. Hier die Themen in Einzelnen:



Mittwoch, 20.09.23, Center Stage:

Spezialist:innen aus der Marketing- und Mediabranche teilen im Panel „Wandel voraus: Aktuelle Trends der Media-Branche“ ihre Erkenntnisse zu brandheißen Entwicklungen hinsichtlich des optimalen Mediamixes, des Umgangs mit Innovationen und des Erreichens der Zielgruppen in einer sich schnell verändernden Welt. Die Zuhörer:innen erfahren aus verschiedenen Perspektiven, wie sie die Effektivität steigern und das optimale Media-Investment vornehmen können. Alle wichtigen Herausforderungen, Trends und Perspektiven der digitalen Agenda von heute und morgen werden auf der Konferenz der DMEXCO 2023 eingehend diskutiert. Hier die Themen in Einzelnen:Spezialist:innen aus der Marketing- und Mediabranche teilen im Panel „Wandel voraus: Aktuelle Trends der Media-Branche“ ihre Erkenntnisse zu brandheißen Entwicklungen hinsichtlich des optimalen Mediamixes, des Umgangs mit Innovationen und des Erreichens der Zielgruppen in einer sich schnell verändernden Welt. Die Zuhörer:innen erfahren aus verschiedenen Perspektiven, wie sie die Effektivität steigern und das optimale Media-Investment vornehmen können.