Marketer und Medienmacher treffen sich am 26. April in Köln und erörtern die relevanten Audiostrategien für die aktuelle Markenkommunikation. Zur Debatte steht, was nachhaltige Werbestrategien in unsicheren Zeiten sind. Wie sich Marken neu aufstellen sollten. Und welche Rolle Künstliche Intelligenz (KI) dabei spielt.

Erfahrungen sind für alle wichtig

Alles künstlich - oder was? Wie KI unsere Werbewelt verändert

Bedürfnisse und Anforderungen im gesellschaftlichen Zusammenleben verändern sich rasant. Gleichzeitig verändert sich das Mediennutzungsverhalten seit Jahren kontinuierlich. Alles muss immer und überall verfügbar sein. Deutlich wird: Wenn sich alles ändert, müssen sich auch die Marken und ihre Kommunikationsstrategien ändern.Lernen von ausgewählten Experten und Expertinnen ist die Devise des Radio Advertising Summit. So stellen Vertreter:innen zweier sehr unterschiedlicher Unternehmen auf der Bühne ihren Umgang mit dieser Herausforderung vor: Dr. Christian Hahn, VP Marketing Communications Strategy & Media bei Deutsche Telekom, und Jule Bosch, Zukunftsforscherin, Autorin und Gründerin des Start-ups WHAT THE FISH!, geben praxisnah einen Deep dive in die jeweilige Unternehmenskultur. Was müssen neue und etablierte Marken beachten? Antworten und Diskussion gibt es live beim Radio Advertising Summit.Wenn sich alles ändert, ist es umso wichtiger, laut zu sein und Gehör zu finden. Für Marken ist ein medialer Rückzug deshalb kontraproduktiv. Kontinuität und gleichzeitig Agilität sind gefragt, um dauerhafte Krisen-Resilienz und Relevanz in den sich ändernden Lebensrealitäten der Konsument:innen sicher zu stellen.Dr. Julia Rösler, selbstständige Unternehmensberaterin und Expertin für Markenführung, Kommunikation und Business Transformation, gibt auf dem Radio Advertising Summit Handlungsempfehlungen, wie Marken in unsicheren Zeiten agieren sollten. Und sie gibt Antwort auf die entscheidende Frage: Wie bleibe ich als Marke relevant?Der Radio Advertising Summit steht für praxisnahen Dialog. Deshalb möchten wir Meinungen und Erfahrungen aus dem Marketing einbringen. Alle Interessierten machen mit bei der kurzen Umfrage zu den sich verändernden Werten in unserer Gesellschaft und in der Werbe- und Medienbranche. Die Erkenntnisse aus dem Input wird die Radiozentrale auf dem Event in Köln mit den spannenden Diskussionen und Vorträgen verknüpfen. Hier geht es zur kurzen Umfrage:

Neue Technologien bringen neue Möglichkeiten. Künstliche Intelligenz, die dialogfähig wird und eine fast menschliche Kommunikation ermöglicht oder sogar kreativ wird? Bereits jetzt lassen sich Artikel und Audiobeiträge per ChatGPT mit wenigen Klicks recherchieren, schreiben und einsprechen.

Eine Frage liegt deshalb auf der Hand: Ist die (Audio-)Zukunft KI-gesteuert?! Nick Sohnemann, Gründer und Managing Director der Innovationsagentur FUTURE CANDY, ordnet die aktuellen Entwicklungen ein und zeigt, was jetzt schon möglich ist. Einblicke in die kreative Anwendung bringt Philipp Feit mit, Gründer und CCO der 360-Grad-Audio-Agentur German Wahnsinn. Die Teilnehmer:innen seiner Session verlassen den linearen Zeitstrahl, hören in 360 Grad Experiences hinein und schließen die Augen für das immersive Sounddesign zur Marke.

Die inspirierenden Vorträge auf der Bühne, spannende Diskussionen und viel Networking, gibt es live in Köln. Location ist DIE HALLE Tor 2, die außergewöhnliche Eventlocation mit Industriecharme im Girlitzweg 30.