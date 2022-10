Ende September hat die MDR Media im Rahmen des 1. Mitteldeutschen Markentags in Leipzig die inzwischen 13. Mitteldeutsche Markenstudie vorgestellt. In der repräsentativen Erhebung werden Jahr für Jahr 5000 Menschen in Mitteldeutschland und 1000 im gesamten Bundesgebiet eingehend zu Verbraucherverhalten, Marken und Märkten befragt.

Die Mitteldeutsche Markenstudie belegt: Noch deutlicher als in der Corona-Zeit reagieren die Menschen in Deutschland beim Lebensmitteleinkauf auf die aktuelle Krise und Inflation. So ist die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihr Kaufverhalten geändert haben, von 66 Prozent im Vorjahr auf 90 Prozent gestiegen. Reagiert wird mit Verzicht, Markenwechsel oder Sparen in anderen Bereichen.

Kompass für Marken und Märkte

In der Studie wurden über 100 mitteldeutsche Marken in 11 Produktgruppen abgefragt. Aus den Werten „Bekanntheit“, „Kauf“, „Treue“ und „Sympathie“ wurde die jeweils „Beste Marke“ gekürt.

Den Sonderpreis „Top-Wachstumsmarke“ erhielt Ur-Krostitzer Bier aus Sachsen. Mit diesem Preis wird jene Marke ausgezeichnet, die innerhalb eines Jahres die beste Performance hingelegt hat.

Bei den beliebtesten Einkaufsstätten verteidigt Kaufland seinen Spitzenplatz in Mitteldeutschland vor Netto und Rewe. In einem Best Case erläuterte der Vorjahressieger „Top-Wachstumsmarke“ Keunecke (unter anderem Harzer Wurstspezialitäten) gemeinsam mit der begleitenden Audio-Marketingagentur Any Ever, wie es aufgrund der Studienergebnisse gelingt, sich im Gesamtmarkt einzuordnen und die Werbung auf die Verbrauchererwartungen auszurichten.

MITTELDEUTSCHER MARKENPREIS 2022 Elf Produktgruppen zählen: Der Preis „Beste Marke 2022“ ging in den jeweiligen Segmenten an Nudossi, Radeberger, Bautz´ner, Teigwaren Riesa, Lichtenauer, Halberstädter, Leckermäulchen, Halloren, Rotkäppchen, Vita Cola und Spreewaldhof. Den Sonderpreis „Top-Wachstumsmarke“ errang Ur-Krostitzer Bier aus Sachsen.

Die Ergebnisse der Studie liefern – über den Markentag hinaus – Diskussionsstoff: So haben fast Zweidrittel der Menschen in Mitteldeutschland das Gefühl, dass alles teurer geworden sei. Und sogar 90 Prozent reagieren entsprechend. IMK-Geschäftsführer Sören Schiller: „Es beginnt damit, dass man sich weniger besondere Lebensmittel gönnt. Es wird aber auch weniger weggeworfen, stärker auf regionale Marken ausgewichen oder insgesamt weniger eingekauft.“

Laut Studie geben die Mitteldeutschen durchschnittlich mit 47 Euro pro Kopf und Woche ähnlich viel für Lebensmittel aus, wie in Deutschland gesamt mit 49 Euro. Auch Trends wie Nachhaltigkeit, Regionalität oder Bio lassen sich aus der Studie ablesen und Veränderungen über die Jahre beobachten. Alles relevante Faktoren, auf die Industrie und Werbung reagieren müssen.

Kompass für Werbung

Wer den Markt kennt und die Verbrauchererwartungen bis in den dreistelligen Postleitzahlenbereich herunterbrechen kann, weiß auch, wo Werbung funktioniert und wo nicht. „Die Zeit für Markenkommunikation ist günstig“, betont Reinhard Hild, Geschäftsführer der MDR Media, mit Blick auf Kaufzurückhaltung, Krise und Krieg. Er beobachtet, dass gerade große Marken an der Kommunikation sparen. „Das ist die Chance für kleinere, mittelständische Unternehmen, jetzt ihre Marke auszubauen.“ Radio- und TV-Werbung sind für ihn noch lange nicht tot: „Mit Werbung im Linearen lässt sich nach wie vor Reichweite aufbauen – was in anderen Medien deutlich länger dauert.“

Reinhard Hild, Geschäftsführer MDR Media GmbH

Und jetzt schon für 2023 vormerken: Das MDR Media UPDATE mit Top-Speakern zum HIER & NEXT der Mediawelt am 25. Mai in Erfurt.