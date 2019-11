Auch dieses Jahr sind unter den Gewinnern von Deutschlands wichtigstem Effektivitätswettbewerb wieder einige Arbeiten, die ihren Ursprung entweder direkt bei YouTube haben oder die Plattform als wichtiges Reichweitenmedium mit eingebunden haben. Dabei fällt auf, dass YouTube nicht nur in der B-to-C-, sondern zunehmend auch in der B-to-B-Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Bestes Beispiel: Haufe Lexware. Der Anbieter von Buchhaltungssoftware stand vor dem Problem, auch die letzten digitalen Zögerer davon zu überzeugen, dass die digitale Buchhaltung mit seiner cloud-basierten Software Lexoffice zum Kinderspiel wird. Um dies zu vermitteln, hat sich das Unternehmen für eine Online-Bewegtbildkampagne mit dem bekannten YouTube Creator Zach King zusammengetan. Die von der Agentur Reinsclassen konzipierten Clips erzielten für den B-to-B-Bereich beeindruckende 875.599 Views und bescherten dem Produkt Lexoffice nur zwei Monate nach dem Kampagnenstart eine ungestützte Markenbekanntheit von 48 Prozent und 61 Prozent mehr neue Kunden1). Dafür gibt es dieses Jahr einen Gold-Effie.



Im B-to-C-Bereich hat das Umdenken zugunsten digitaler Kanäle längst stattgefunden. Heiko Klauer, Chief Marketing Officer von Ikea Deutschland, stellt im Gespräch mit HORIZONT fest, dass sein Unternehmen die Bewegtbild-Budgets zunehmend von TV-Werbung Richtung Online-Videos verschiebt.2) Ein Blick auf den YouTube-Kanal des schwedischen Möbelhändlers bestätigt das: Dort hat der aktuelle Werbefilm mit Testimonial Smilla schon jetzt rund 2,3 Millionen Views erzielt. Und das ist bei weitem nicht der beliebteste Clip: Die meisten Zugriffe, mehr als 26 Millionen, entfallen auf den Spot „Plop“, in dem ein kleiner Junge Gegenstände wie von Zauberhand verschwinden lässt. Mit gleich zwei Gold-Trophäen gehört Ikea dieses Jahr zu den größten Abräumern beim Effie Germany.





Nicht nur Klauer setzt verstärkt auf YouTube als Bewegtbildmedium der Zukunft. Laut einer aktuellen Kantar-Studie3) planen 84 Prozent der Marketingexperten, ihre Investitionen in Online-Videowerbung in den nächsten zwölf Monaten zu erhöhen. Hier gehört YouTube mit einer Reichweite von 45 Millionen4) allein in Deutschland zu den wichtigsten Plattformen. Die Zeiten, als digitale Plattformen als reine Performance-Kanäle abgestempelt wurden und TV als einzig wahres „Lean-Back“-Medium galt, sind vorbei. Heute gibt es zahlreiche Beispiele für große Geschichten, die ihren Ursprung bei YouTube haben. Das gilt auch und gerade für große Markengeschichten, von denen einige zur viralen Sensation wurden, wie etwa der Immowelt-Clip „Für Immo“ und dessen Fortsetzung „Hör auf deine innere Stimmo“, die beide mehr als 24 Millionen Mal angesehen wurden.

YouTube eignet sich mit seiner großen Reichweite aber nicht nur, um große Geschichten zu erzählen. Hier werden auch gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst, was die Plattform zum wichtigen Kanal für Meinungsbildung macht. Laut MedienVielfaltsMonitor5) nimmt das Internet den ersten Platz ein, wenn es um Meinungsbildung geht: Bei den 14- bis 49-Jährigen hat das Web ein Meinungsbildungsgewicht von 54,5 Prozent - das ist fast doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Bei den 30- bis 49-Jährigen belegt es mit 36 Prozent ebenfalls den ersten Platz.

Hier bildet YouTube die gesamte Vielfalt an Themen ab, die Deutschland bewegen. Ob Real Talk von einflussreichen Influencern, gesellschaftspolitische Diskussionen oder auch Schmink-Tutorials und Kochtipps - die Bandbreite ist riesig und Marken können sehr exakt aussteuern, in welchem Kontext sie stattfinden wollen und in welchem nicht. Eine Studie des Technologieanbieters Integral Ad Science (IAS) und des Marktforschungsunternehmens Neuro-Insight belegt, dass die Wirksamkeit von Online-Werbung stark durch den Kontext bestimmt wird, in dem sie erscheint. Eine der Erkenntnisse daraus: Wenn Anzeigen in einem als hochwertig empfundenen Kontext stehen, werden sie um 75 Prozent positiver bewertet als in einem Werbeumfeld, das aus Rezipientensicht von niedriger Qualität ist.6) Wenn sie dann auch noch eine interessante Geschichte erzählen und eine relevante Botschaft enthalten, ist der nächste Effie-Gewinn so gut wie sicher.

Hier geht es zu den besten Beispielen für erfolgreiche YouTube-Kampagnen.