Tom Tailor hat mit einer Cross-Channel-Kampagne gezielt Bestandskunden und -kundinnen aktiviert. Dafür zog das Multichannel-Unternehmen alle Register des professionellen Dialogmarketings: eine kluge Zielgruppensegmentierung, eine zweistufige, personalisierte Ansprache per E-Mail und Print-Mailing, eine intelligente Incentivierung und nicht zuletzt – Aussteuerung per Marketing Automation. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: aktivierte Kundinnen und Kunden, gefüllte Warenkörbe und mehr Response. Informationen darüber, wie die Kampagne der Hamburger Casual-Lifestyle-Marke konkret funktioniert hat und warum Maximilian Zippel, CRM-Manager von Tom Tailor, überzeugt ist „Massenmailings gehören der Vergangenheit an“, gibt es auf dem zentralen Content-Hub zum Thema Print-Mailing.

„Print spielt bei uns eine wesentliche Rolle“, sagt auch Caroline Schmitt, Marketing-Chefin der DOUGLAS Group. Dabei lautet die klare Devise von Europas führendem Beauty-Konzern doch eigentlich „Digital first“. DOUGLAS zieht trotzdem nach wie vor alle Print-Register – von der unadressierten Postwurfsendung über personalisierte Werbebriefe und Paketbeilagen bis hin zum Kundenmagazin. Warum Print-Medien bei DOUGLAS als fester Bestandteil der crossmedialen Kommunikation in das Marketing-Automation-System eingebunden sind, erklärt Schmitt in der Episode #7 des Podcast Ein-Mail-Eins.

Auch in der B2B-Ansprache erweisen sich Print-Mailings nach wie vor als Erfolgsturbo: Das Stuttgarter Start-up Laserhub, eine Einkaufs-Plattform für industrielle Metallteile, integrierte automatisierte Print-Mailings in ihren stark auf digitale Medien fokussierten Marketingmix. Von April 2020 bis weit in das vergangene Jahr hinein versandte Laserhub Monat für Monat jeweils zwei Dutzend Anschreiben. Die Print-Mailing-Kampagne war ein voller Erfolg: Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe erzielte sie ein um 30 Prozent höheres Bestellvolumen. Details zu Strategie und Umsetzung liefert auch hier der Best Case

Physische Mailings sprechen verschiedene Sinne an und lassen sich individuell auf Bedürfnisse und Erwartungen der Kundschaft zuschneiden. Und: Sie haben in dem Moment, in dem die Sendung geöffnet wird, die volle Aufmerksamkeit. Passt ein Angebot und ist es relevant, wird das Print-Mailing sogar längere Zeit im Haushalt aufgehoben. Darin sind seine Leistungswerte begründet, vor allem die hohe Conversion Rate. Das Print-Mailing ist also ideal, um eine Werbebotschaft nachhaltig zu verankern und zum Kauf anzuregen.

Die erste Adresse für physisches Dialogmarketing

Warum Marketingprofis generell nicht auf den Werbebrief verzichten wollen, was ihnen Print-Mailings bringen, warum die Kombinationen mit digitalen Medien besonders gut funktioniert oder wie sich Print-Mailings in Marketing-Automation-Systeme integrieren lassen: All diese Informationen finden sich auf Alles-ueber-Mailings.de. Die Plattform ist die erste Adresse für alle, die sich über die Entwicklungen rund um physisches Dialogmarketing auf dem Laufenden halten wollen.

Das Angebot richtet sich an Marketing-Allrounder in Unternehmen und Agenturen aller Größen, die crossmediale Kommunikation betreiben, aber auch an kleine Unternehmen und Agenturen, die nach einfachen, praktikablen Lösungen suchen. Gleichzeitig finden Start-ups, die fast ausschließlich in digitalen Kanälen denken und handeln, auf der Seite viele Anregungen und Lösungen.





Auch Digital Rockstars finden eine Bühne

Die Plattform Alles-ueber-Mailings.de offeriert nicht nur viel Wissenswertes, sondern durchaus auch unterhaltsamen Content. In der Rubrik Vorträge & Interviews finden sich hintergründige und spannende Gespräche, wie zum Beispiel das Interview von Yvonne Richter, Vice President Success Management Print bei der Deutschen Post, mit dem Digital Rockstar Michael Atug, dem Founder der Werkzeug-Plattform MyMAW.de, und anderen Branchen-Profis.



Kickstart mit Werbebrief: Michael Atug über die Gründung von MAW

Neben den praxisorientierten Best Cases und aktuellen Blog-Beiträgen bietet Alles-ueber-Mailings.de relevante Zahlen, Fakten und Studien, hilfreiche Tipps zur Steigerung der Conversion Rates und Artikel über aktuelle Entwicklungen von der Papierpreisentwicklung bis zur Kooperation der Deutschen Post mit Salesforce. Anwenderfreundliche Planungs-Tools und erfolgserprobte Empfehlungen für die Umsetzung helfen Werbungtreibenden dabei, ihre eigene Print-Kampagne umzusetzen. Einfach, praxisnah und nachvollziehbar.

Mehr Erfolgsgeschichten gibt es auf Alles-ueber-Mailings.de