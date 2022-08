Starkes Motto: #weprogresstogether

Keine Frage, es sind spannende Zeiten, in denen wir uns befinden und deren Herausforderungen wir nur gemeinsam bewältigen können. Das diesjährige Motto der DMEXCO lautet deshalb

Die DMEXCO Community lädt ein, den gesellschaftlichen Fortschritt nicht nur theoretisch zu diskutieren, sondern gemeinsam und aktiv weiterzuentwickeln – und insbesondere deutlich zu machen, welche Rolle der Digitalbranche dabei zukommt. Dazu bieten die Veranstalter im September insgesamt 15 Summits, 12 Panels und über 200 Stunden Programm.



Führende Köpfe und wegweisende Themen: Volles Programm auf den Stages

Von NFT über Programmatic und Blockchain bis hin zu Krypto und Metaverse werden auf der DMEXCO alle Zukunftsthemen der Branche diskutiert. Die wichtigsten Anlaufpunkte bilden wie üblich die beiden Hauptbühnen, auf der profunde Keynotes gehalten werden und mitreißende Fireside Chats und Paneldiskussionen stattfinden. Während es sich schwerpunkttechnisch auf der Red Stage um Business, Media und Marketing dreht, gilt es auf der Blue Stage Wissenswertes rund um Technology und Innovation zu entdecken. In etwas kleinerem, jedoch nicht minder spannendem Rahmen finden Vorträge auf den Topic Stages statt. Dort teilen Aussteller und Partner der DMEXCO ihr Know-how rund um die Themen E-Commerce, Media, Agencies und Tech.

Nach mehr als zwei Jahren trifft sich die Digitalbranche nun wieder in den Kölner Messehallen zur DMEXCO . Die Digital Marketing Exposition & Conference ist Europas führendes Marketing- und Tech-Event und findet in diesem Jahr endlich wieder live in Köln statt. Auf die Besucher wartet ein spannendes Programm mit den Top-Playern der Branche, neuen spannenden Gesichtern im Start-up-Bereich sowie renommierten internationalen Top-Speakern Keine Frage, es sind spannende Zeiten, in denen wir uns befinden und deren Herausforderungen wir nur gemeinsam bewältigen können. Das diesjährige Motto der DMEXCO lautet deshalb #weprogresstogether Die DMEXCO Community lädt ein, den gesellschaftlichen Fortschritt nicht nur theoretisch zu diskutieren, sondern gemeinsam und aktiv weiterzuentwickeln – und insbesondere deutlich zu machen, welche Rolle der Digitalbranche dabei zukommt. Dazu bieten die Veranstalter im September insgesamt 15 Summits, 12 Panels und über 200 Stunden Programm.Von NFT über Programmatic und Blockchain bis hin zu Krypto und Metaverse werden auf der DMEXCO alle Zukunftsthemen der Branche diskutiert. Die wichtigsten Anlaufpunkte bilden wie üblich die beiden Hauptbühnen, auf der profunde Keynotes gehalten werden und mitreißende Fireside Chats und Paneldiskussionen stattfinden. Während es sich schwerpunkttechnisch auf der Red Stage um Business, Media und Marketing dreht, gilt es auf der Blue Stage Wissenswertes rund um Technology und Innovation zu entdecken. In etwas kleinerem, jedoch nicht minder spannendem Rahmen finden Vorträge auf den Topic Stages statt. Dort teilen Aussteller und Partner der DMEXCO ihr Know-how rund um die Themen E-Commerce, Media, Agencies und Tech.



World für World: Eine Reise durch das wunderbare Universum der Digitalbranche

Was wäre die DMEXCO ohne ihren Expo-Bereich? Die Messe bildet in den Ausstellungshallen alle



• Die World of Agencies ist der Place-to-be für alle Agenturen. Hier erfahren Besucher:innen mehr über die Top-Player:innen am Markt und mit welchen cleveren Strategien und Cases sie ihre Kund:innen erfolgreicher machen.

• Die World of E-Commerce ist ein eigenes Ökosystem aus Ausstellung, Konferenzbereich und Networking-Area. Dort präsentieren viele verschiedene Aussteller:innen ihre Lösungen rund um ein umsatzstarkes Onlinegeschäft.

• Die World of Media ein weiteres Herzstück der DMEXCO 2022. Hier zeigt sich die internationale Werbebranche von ihrer besten Seite.

• Die World of Tech gewinnt aufgrund der rasanten Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Dort lernen Besucher:innen die Visionär:innen und Macher:innen der Digitalindustrie sowie aktuelle technische Innovationen kennen.

Was wäre die DMEXCO ohne ihren Expo-Bereich? Die Messe bildet in den Ausstellungshallen alle Themencluster der Digitalindustrie nach. In jeder „World“ können die DMEXCO-Gäste zahlreiche Unternehmen und Geschäftsstrategien kennenlernen und in den Networking Spaces Kontakte knüpfen. Zudem präsentieren auf den Conference-Bühnen in jeder World zahlreiche Brands ihre innovativen Produkte und Lösungen.• Die World of Agencies ist der Place-to-be für alle Agenturen. Hier erfahren Besucher:innen mehr über die Top-Player:innen am Markt und mit welchen cleveren Strategien und Cases sie ihre Kund:innen erfolgreicher machen.• Die World of E-Commerce ist ein eigenes Ökosystem aus Ausstellung, Konferenzbereich und Networking-Area. Dort präsentieren viele verschiedene Aussteller:innen ihre Lösungen rund um ein umsatzstarkes Onlinegeschäft.• Die World of Media ein weiteres Herzstück der DMEXCO 2022. Hier zeigt sich die internationale Werbebranche von ihrer besten Seite.• Die World of Tech gewinnt aufgrund der rasanten Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Dort lernen Besucher:innen die Visionär:innen und Macher:innen der Digitalindustrie sowie aktuelle technische Innovationen kennen.