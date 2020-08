Wie kein anderes Event setzt die renommierte DMEXCO (Digital Marketing Expo & Conference) Maßstäbe in puncto Vernetzung und Technologie. Sie zeigt, wohin die Reise für Entscheider aus digitaler Wirtschaft und Marketing geht. Im Austausch mit Branchenorganisationen wie BVDW, IAB oder MMA definiert die DMEXCO seit zwölf Jahren die digitale Agenda. 2020 geht sie deutlich weiter.Mit einem umfassenden und voll integrierten Angebot für Besucher, Aussteller und Partner unterstreicht sie als DMEXCO @home ihren Status als Top-Event der Branche. Das Motto „Attitude matters“ könnte in der durch die Pandemie geprägten Zeit kaum passender sein. DMEXCO @home Die DMEXCO @home 2020 hebt digitales Networking und Matchmaking auf ein neues Level. Die Plattform ermöglicht Teilnehmern alles, was sie bei physischen Events gewohnt sind und lieben. Und denkt dabei weiter, als es eine physische Veranstaltung könnte. Dank des vollintegrierten digitalen Angebots funktioniert Networking und Austausch sogar einfacher und effizienter.So können Teilnehmer in Audio-/Video-Räumen, per Textchat oder in Videomeetings direkt miteinander kommunizieren und über die Plattform ihre Kontaktdaten austauschen. Der visuelle Discovery Graph macht das Auffinden relevanter Kontakte ebenso einfach wie effizient und unterhaltsam. Die Volltextsuche der Plattform gibt Orientierung rundum – und ermöglicht Teilnehmern per komfortabler Filterfunktion, Agenturen und Kreativanbieter beispielsweise so zusammenzufassen, wie sie es von der World of Agencies aus den Vorjahren kennen und schätzen.Im Virtual Café gibt es themen- oder zielgruppenspezifische Räume, sogenannte Spaces, in denen Aussteller Roadshows abhalten oder sich privat per VIP Room oder Brand Lounge mit ihren Kunden austauschen können.Parallel präsentieren Marktführer, Global Player und spannende Newcomer ihre Lösungen und Innovationen auf dem interaktiven Brand Showfloor. Interessierte können sich hier live und unmittelbar in ansprechenden Showrooms beraten lassen.Abgerundet wird das Angebot der neuen Plattform durch virtuelle Erlebnisse für Entertainment und Bildung. Digitale Fachmagazine und ein digitales Goodie Bag, mit exklusiven, maßgeschneiderten Angeboten für die DMEXCO Community, gibt es selbstverständlich auch.Mehr als 500 führende Köpfe der weltweiten Digital-, Media- und Marketingbranche präsentieren im Rahmen der Live Conference über 100 Stunden Programm, teilen wertvolles Wissen und diskutieren die drängenden Themen unserer Zeit.Komplettiert wird das Programm von mehr als 100 praxisorientierten Masterclasses und Deep Dives, die aktuelles Expertenwissen vermitteln und Erfahrungsaustausch per Umfragen, Q&A und Chats ermöglichen. Integrierter Teil der Conference sind zudem etwa 40 Stunden Vorträge und Gespräche, die internationale Partner über eigene Channels präsentieren. Alle Sessions können im Nachhinein als Video-on-Demand abgerufen werden. Das reguläre Ticket und damit die Eintrittskarte für die DMEXCO Community ist für 99 Euro im Ticketshop erhältlich. Speziell für HORIZONT-Leser gibt es außerdem ein attraktives Kombiticket: Gegen 20 Euro Aufpreis auf das reguläre Ticket erhalten sie HORIZONT Digital bis Jahresende 2020. Inklusive unbegrenztem Zugang zu allen H+ Inhalten, E-Paper-Ausgaben der Wochenzeitung HORIZONT und der Magazine sowie Online-Zugang zum Printarchiv. Das jeweilige Digital-Abo startet ab dem Zeitpunkt des Ticketkaufs und endet automatisch am 31. Dezember 2020. Schnell sein lohnt sich also: Jetzt das DMEXCO @home Ticket sichern!