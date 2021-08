Es ist eine Modernisierung, die nicht alles neu macht, aber einiges noch besser: 2021 knüpft die Digital Marketing Exposition and Conference, kurz DMEXCO, an den Erfolg des vorangehenden Jahres an und hebt digitales Networking sowie Matchmaking auf ein neues Level: Wer am 7. und 8. September bei der DMEXCO @home 2021 dabei ist, darf sich deshalb auf viele neue Features und Formate freuen.Längst hat sich die DMEXCO als Leitmesse des digitalen Marketings in Deutschland etabliert – als eines der erfolgreichsten und größten Digitalevents überhaupt. Folglich sind viele Menschen aus der Digitalwirtschaft äußerst gespannt – auf das Programm mit seinen Highlights. Und auf die Teilnahmebedingungen. Sie wollen alles wissen über Themen, Tickets und Preise.Nun geht es endlich los: Entscheidungsträger, Experten und alle Interessierten aus der Digitalbranche haben seit dem 5. August die Möglichkeit, sich ihre Tickets für die DMEXCO @home 2021 zu sichern.Als maßgebliches Digitalevent setzt die Kölner DMEXCO im Austausch mit Branchenorganisationen wie Outbrain, BVDW, IBM iX, der Digitalagentur von IBM, und Adobe Maßstäbe für die digitale Zukunft – ein jährliches Highlight für visionäre Köpfe sowie Global Player aus aller Welt. Kein Wunder also, dass die DMEXCO 2020 bei ihrer Premiere als Digital-only Event über 20 000 Teilnehmer und mehr als 800 Top-Speaker versammelte.Die DMEXCO @home 2021 wartet mit mehreren Bühnen mit unterschiedlichen Themen auf, mit Schwerpunkten sowie einem vielfältigen Angebot an Workshops und Seminaren. Hier ein erster Ausblick auf die Highlights:Auf den digitalen DMEXCO Stages geben internationale Top-Speaker exklusive Einblicke in die Ideen, die sie antreiben, und zu den Themen, die sie bewegen. Live auf der DMEXCO @home 2021 sind unter anderem:1. die US-Amerikanerin, Chief Business Officer Snap2. die ägyptisch-amerikanische Informatikerin und Unternehmerin, Co-Founder & CEO Affectiva3., General Manager Coinbase, der größten US-Handelsplattform für Cyber-Währungen4. die Automobil-Markenspezialistin, Global Head Brand Communication Audi AG5., Senior Vice President & Chief Marketing Officer Booking.comZahlreiche Unternehmen stellen sich im Rahmen von Lectures und Masterclasses vor oder vermitteln praxisnah in Corporate Workshops ihr Know-how für das Daily Digital Business.Beim Fireside Chat lassen sich spannende Interviews zwischen innovativen Ausstellern und DMEXCO-Moderatoren und -Moderatorinnen verfolgen. Das ergibt interessante Insights aus den Bereichen Media, Marketing, Business, Tech und Future, die für die jeweiligen Aussteller und ihre Companies von besonderer Bedeutung sind. Dank der DMEXCO @home Plattform kommt die stets viel beachtete Digital Marketing Exposition and Conference am 7. und 8. September 2021 zu allen Besucherinnen und Besuchern direkt nach Hause.Was aber ist nötig, um sich mit einer internationalen Community zu aktuellen Top-Themen der Digitalbranche auszutauschen oder Vorträgen wegweisender Köpfe zu lauschen? Nichts weiter als eine stabile Internet-Verbindung, ein Rechner und ein ruhiges Plätzchen. Über die neue Mobile App können Besucher dem Event darüber hinaus bequem von unterwegs aus beiwohnen.Das Beste: Mit der neuen DMEXCO Community-Plattform bleiben Teilnehmer über das eigentliche Event am 7. und 8. September hinaus mit der Community in Kontakt und profitieren 365 Tage im Jahr vom digitalen Austausch und Networking. Über die Video-on-Demand Library der Plattform können sich Nutzer zudem die Live Sessions der Eventtage auch später noch einmal anschauen. Online, 7. und 8. September 2021, 10:00–18:00 UhrMarketing & Media, Business & Society, Tech & FutureSeit Anfang August erhalten Besucher ihr Ticket zur DMEXCO @home 2021 und damit den Zugang zum größten Netzwerk der Digital-Branche.Es gibt die Wahl zwischen:• Standard-Ticket (39 Euro): Unbegrenzter Zugang zu allen 10 Conference Streams, Networking mit allen Aussteller:innen und Besucher:innen, alle Sessions sind für dich bis zum 31.12.2021 als Video-on-Demand verfügbar.• Premium-Ticket (99 Euro): unbegrenzt networken und an Meetings teilnehmen, Zugang zu allen Features, Formaten und Conference-Inhalten live und in der Mediathek und das ein ganzes Jahr lang, sowie 20 Prozent Preisnachlass auf dein DMEXCO 2022 Ticket!