Mit satten Beats bittet David Puentez, Star-DJ mit monatlich mehr als zwei Millionen Spotify-Hörern, die Teilnehmer von Innovation NOW auf den Dancefloor der Learnings. Dort erläutert Ad-Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel etwa, was für ihn und sein Team das Motto „United“ bedeutet. Mark Busekrus, Head of Inventory Management TV/ATV bei Ad Alliance, erklärt, warum TV-Kampagnen ab jetzt programmatisch binnen weniger Minuten gebucht werden können. Und Lisa Limbach, Deputy Head of Digital AdSpecial Studio bei Ad Alliance, gibt Auskunft darüber, wie sich online verschiedene Werbe-Wirkungsebenen strategisch koordinieren lassen.

Er winkt Frank Vogel ins Studio, der sofort in medias res geht. „‚United‘ meint für uns, die zahlreichen Brands, Technologien und Inhalte unter dem Dach der Ad Alliance intelligent zusammenzuführen und gemeinschaftlich auszuspielen.“ Basis dafür seien KPI-basierte Vermarktungsansätze, die Werbekunden in einer konvergierenden Medienwelt ganzheitliche, anwenderfreundliche Lösungen böten.





Goodbye Bubbles, hello Crossmedia

Die Mission, die Gattungen nahtlos zu verknüpfen, fasst die Ad Alliance unter dem Begriff „Crossover Evolution“ zusammen; für Vogel „das größte Projekt, seit es uns gibt und ein zentraler Grundstein für unsere Zukunft“. Aufgegliedert ist es in die drei Säulen „Cross Tech“, „Cross Contact“ und „Cross Impact“ – es geht konkret um fortschrittliche Buchungs- und Ausspielungsoptionen sowie übergreifende Leistungs- und Wirkungsnachweise, um entsprechende Tools, entwickelt von einem motivierten Team aus Data Engineers und Data Scientists.

Ein Highlight-Produkt ist hierbei JustTV. Mark Busekrus, Head of Inventory Management TV/ATV bei Ad Alliance, erklärt das KI-gestützte Tool, das den Buchungsprozess radikal vereinfachen soll: „Mit dem Tool werden Kunden TV-Kampagnen nach dem One-Stop-Prinzip crossmedial und mit festen TKPs buchen können. Sie müssen lediglich eine Handvoll Parameter, etwa zu Laufzeit und Zielgruppe der Kampagne, eingeben.“ Gerade für Kunden mit begrenztem Budget oder überschaubarer digitaler Erfahrung sei das eine Chance, den großen Bildschirm zu erobern und im Multichannel-Portfolio garantierte Kontakte zu ernten.

Von der Sitcom zum Kauf

Apropos Big Screen: Wie auf diesem optimale Shoppingerlebnisse ermöglicht werden können – seit Pandemiebeginn heißer diskutiert als je zuvor –, beantwortet Frank Swoboda, Senior Advertising Researcher bei RTL: „Wir haben im Rahmen einer Testkampagne bei RTL+ herausgefunden, dass TV-Spots eine starke Aktivierungspower im Sales-Funnel vorweisen. Die Brücke zum Kauf kann etwa per QR-Code gebaut werden, den Konsumenten generell gerne nutzen.“



Allerdings genüge es nicht, den Code nur wenige Sekunden einzublenden: „Klüger ist es, dem Zuschauer – etwa per kontextuellem Cut In – eine ATV-Microsite anzubieten, die ihn via Yellow Button und QR-Code zum Online-Shop führt. Über diese Option wird eine siebenmal höhere Conversion generiert als in klassischen Werbeinseln“, sagt Swoboda. Außerdem lande der User – werden individuelle Codes eingesetzt – nicht irgendwo im Shop, sondern direkt beim angezeigten Produkt, was die Kaufwahrscheinlichkeit weiter steigere.

Dass per ATV auch regional angepasste Varianten eines Spots – indem die nationale Version überblendet wird – ausgestrahlt werden können, zeigt die Ad Alliance anhand dreier pfiffiger Animationen mit bayerischen, rheinischen und norddeutschen Charakteren, die mit lokal lancierten Biermarken einer deutschlandweit agierenden Brauerei anstoßen. „Es handelt sich um ein neues Angebot, das von nationaler Reichweite zu regionaler Effizienz führt – mit deutlich geringeren Streuverlusten“, definiert Alexander Baxmann, Head of Product Management ATV bei Ad Alliance, den Mehrwert.





Sich kreativ austoben – für eine breite Werbewirkung

Frische Erkenntnisse zu Ad Specials hat anschließend Lisa Limbach im Gepäck. Sie beweist mittels der Daten einer Ad-Alliance-Studie, dass digitale Sonderwerbeformen Werbeerinnerung, -nähe und -aktivierung steigern – um 58, 14 und 12 Prozent. Gründe hierfür sind unter anderem dynamische oder großflächige Elemente (Erinnerung), innovative Technologien wie AR oder Voice (Nähe) sowie Coupons und Reminder (Aktivierung).



Als Beispiele für originelle digitale Werbung präsentiert sie etwa den virtuellen Lieferwagen eines Food Deliverers, der mit einem QR-Code als Fracht über den Screen düst oder auch die hervortretenden, in abwechslungsreichen Farben designten Inspiration Walls eines Mode-Retailers, die über die gesamte Seite hinweg an die Möglichkeit des Kaufs von Shirts, Jeanshosen und Co. erinnern.

Malsets statt Marketing-Goodie

In weiteren Sessions erklärt etwa Senior Conception Manager bei Ad Alliance Fabio Gnacke, wie trickreich das Maskottchen von SIMon Mobile off- und online das „Sommerhaus der Stars“ aufmischte, Stephan Schmitter, Chief Journalistic Content Officer bei RTL, wie Stern, Spiegel, n-tv und RTL News Themen gemäß ihres jeweiligen USPs – „engagiert“, „investigativ“, „schnell“ und „lebensnah“ – aufbereiten und Audio-Alliance-Chef Christian Schalt, dass Ads in Podcasts per Keyword kontextuell und damit harmonisch eingebunden werden können.

„Großes Kompliment an das ganze Team für die Umsetzung“ oder „Top Insights – sehr informativer Nachmittag“: Das sind zwei der vielen positiven Nachrichten, die abschließend im Chat aufploppen. Neu war, dass die Teilnehmer diesmal im Vorfeld keine postalische Überraschung erhielten. Dies hatte einen besonderen Grund – RTL-Moderator Wolfram Kons verrät ihn: „Das Geld haben wir stattdessen in Malsets investiert, die nun etwa 300 Kinder aus unseren RTL-Kinderhäusern erhalten.“

Er weist darauf hin, dass dem im November stattfindenden RTL-Spendenmarathon in einer Zeit, in der hierzulande jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist, einmal mehr eine enorme Bedeutung zukommt. So findet heute zwischen Media, Marketing und Musik auch die so wichtige Menschlichkeit ihren Platz.