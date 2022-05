Und diese Vorteile können sich sehen lassen: „Print-Mailings haben eine sehr hohe Werbewirkung, eine sehr hohe Aktivierungsleistung und sie sorgen für höhere Warenkörbe“, berichtet Yvonne Richter, Vice President Success Management Print bei der Deutschen Post, in der Episode #9 des

Was für digitale Kampagnen an der Tagesordnung ist, funktioniert längst auch für Print-Mailings: Mithilfe von Self-Service-Tools im Web ist Werbung per Brief heute im Handumdrehen aufgesetzt und bei der gewünschten Zielgruppe im Briefkasten. Einerlei, ob kleiner Handwerksbetrieb, stationärer Laden, Online-Shop oder mittelständisches B2B-Unternehmen: Wer seine Kundschaft ganz persönlich mit einem physischen Mailing erreichen möchte, folgt einfach Schritt für Schritt den Planungshilfen und Leitfäden der Web-Tools und kann ohne großen Aufwand von den Vorteilen der Print-Mailings profitieren.Und diese Vorteile können sich sehen lassen: „Print-Mailings haben eine sehr hohe Werbewirkung, eine sehr hohe Aktivierungsleistung und sie sorgen für höhere Warenkörbe“, berichtet Yvonne Richter, Vice President Success Management Print bei der Deutschen Post, in der Episode #9 des Print-Mailing-Podcasts Ein-Mail-Eins







Das Vorurteil, Print-Mailings seien teurer als digitale Werbung, sei damit hinreichend widerlegt, ist sich Yvonne Richter sicher. Auch wenn die Produktion zunächst höhere Kosten verursache, rechtfertigt der Erfolg die Investition allemal.

Damit die Botschaft bei der Zielgruppe richtig gut ankommt, sollten die Werbungtreibenden ein paar Tricks und Tipps beherzigen, empfiehlt die Mailing-Expertin im Podcast-Gespräch.

Die CMC Print-Mailing-Studie 2021 belegte die Performance von Print-Mailings an Bestandskunden von Online-Shops. Sie erzielten eine Conversion Rate von durchschnittlich 6,8 Prozent und haben um 22 Prozent höhere Warenkörbe angestoßen. Der Return on Advertising Spend (RoAS) – also der Werbeertrag – lag bei 1190 Prozent. Das hieße konkret, dass die Unternehmen mit einem Euro Werbeinvest knapp zwölf Euro Umsatz erwirtschafteten, so Richter.