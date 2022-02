So will DuMont europäischer MarTech-Marktführer werden

Adverity - How to get more out of data

Was bedeutet „analytische Reife“?

Marketingabteilungen bezeichnen sich als analytisch ausgereift und sehen sich folglich in der Lage, ihre Daten effizient und gewinnbringend zu nutzen. Eine neue Studie von Adverity, Anbieter einer intelligenten Marketing-Analyseplattform, zeigt: Obwohl sich zwei Drittel der Befragten hinsichtlich ihrer Daten als analytisch versiert wahrnimmt, sind ihre Kompetenzen bei genauerem Hinschauen wenig fortgeschritten.Unternehmen mit einer fortschrittlichen Datenreife verlassen sich nicht auf Tabellenkalkulationen oder manuelle Zahlenverarbeitungen. Sie sind in der Lage, ihre Daten erkenntnisorientiert auszuwerten sowie die Auswirkungen von Marketingentscheidungen auf dieser Grundlage zu messen und schnell zu reagieren – und zwar in Echtzeit und proaktiv.