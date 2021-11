Mit einer Kombination aus klassischen Medien und neuen Medien setzt der crossmediale Medienmix von Coop Retail Media die Produkte ihrer Kunden im Bereich Retail perfekt in Szene. Das lang bewährte System wird nicht nur dank seiner extremen Reichweitenstärke geschätzt, sondern auch wegen der Möglichkeit, ein reales Kaufverhalten mit einzubinden. Und das kann als Planungsgrundlage für jede Kampagne genutzt werden.



COOP-GRUPPE Die Coop-Gruppe ist in der Schweiz tief verwurzelt und blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Was als kleine Konsumgenossenschaft in den Städten Zürich, Basel, Bern, Biel und Olten begann, ist heute ein international tätiges Detail- und Grosshandelsunternehmen. Ein Standbein ist der Detailhandel mit den Coop-Supermärkten und zahlreichen Fachformaten in der Schweiz. Das zweite bilden der internationale Grosshandel und die Produktion. Mit ihren fast 91 000 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2020 einen Umsatz von 30,2 Milliarden Franken (circa 28,6 Milliarden Euro).

Coop Retail Media ist eine crossmediale Media-Plattform, die sich flexibel der Lebenssituation der Konsumenten anpassen kann. Egal ob zuhause unterwegs , oder am Point of Sale . Die Werbemittel können unabhängig voneinander gebucht, aufeinander abgestimmt und verknüpft werden. Mit anderen Worten: Die Kunden werden begleitet – bis der Kaufentscheid fällt.Um den Kunden bereits vor dem Einkauf zu erreichen, greift man am besten auf eine Kombination der in grosser Auswahl vorhandenen Werbemittel zurück. Mittels physischer und digitaler Werbung werden die Produkte dem Konsumenten so bereits bei der Entscheidungsfindung für den nächsten Einkauf nähergebracht. Zum Beispiel mit der Coop Zeitung , der auflagenstärksten Wochenzeitung der Schweiz, können auf diese Weise bis zu 70 Prozent der Privathaushalte jede Woche erreicht werden. Mit den Mobile Bannern können Reichweiten ergänzt und Zielgruppen ausgewählt werden.Mit dem Trend zu Online-Einkäufen gewinnt auch die Online-Werbung im Retail Bereich an Bedeutung. Mittels digitaler Werbung aber auch personalisierten Kampagnen bei Coop Retail Media können Konsumenten während ihres Online-Einkaufs von zuhause oder von unterwegs angesprochen werden.