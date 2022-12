Inspirationen haben aktuell Hochkonjunktur. Kurz vor Weihnachten möchten Konsumenten zum Beispiel wissen, welche neuen Düfte oder Bücher sich als Geschenk eignen. Also blättern sie in Print-Magazinen und achten verstärkt auf Fernsehwerbung. Das Odeur eines Parfums verspricht, die Sinne zu verzaubern? Die Handlung eines Kriminalromans begeistert? Dann kann ein werblicher Impuls auf dem Smartphone oder am PoS das Zünglein an der Waage sein. Et voilà: Das Produkt landet im Warenkorb.

Der Kunde durchläuft auf seiner Customer Journey unterschiedliche Phasen mit variierenden Bedürfnissen. Retail Media ermöglicht vor diesem Hintergrund, Werbung vom ersten Kontakt bis zum Kaufabschluss passgenau auszuspielen. Wer die Stärken der einzelnen Touchpoints intelligent verknüpft, intensiviert die Markenbeziehung und fördert den Abverkauf. Dass immer mehr Unternehmen auf Retail Media setzen, belegt eine aktuelle Studie von IAB Europe, nach der die europäischen Retail-Media-Umsätze von 9,7 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 25,1 Milliarden Euro im Jahr 2026 wachsen sollen. Das Ende der Third-Party-Cookies forciert diesen Trend. Denn Retail Media basiert auf der Nutzung von First-Party-Daten.