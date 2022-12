Die Generation Twitch

Die jüngste kaufkräftige Bevölkerungsgruppe gibt die neuen Richtungen vor – das war schon immer so. Derzeit gibt es über 2,5 Milliarden von ihnen, die zwischen 9 und 24 Jahren alt sind. Die Trends in dieser Generation kommen und gehen. Deswegen ist kein Verlass darauf, was als nächstes passiert. Wir stehen am Anfang des nächsten großen Medienaufschwungs.Das Unternehmen Business Insider berichtet, dass die Generation Z in den nächsten 15 Jahren den gesellschaftlichen Wandel und den Diskurs bestimmen wird. In etwas mehr als einem Jahrzehnt werden sie die Wirtschaft übernommen haben. Marken müssen jetzt eine Beziehung zu dieser Zielgruppe aufbauen, um sie in Zukunft ansprechen zu können. Es ist ein Publikum, das in einer digitalen Welt aufgewachsen ist und größtenteils schon immer vernetzt war. Sie erwarten, dass ihre sozialen Erfahrungen dynamisch, in Echtzeit und kollektiv sind. Der individualisierte soziale Austausch via Social Media bewegt sich jetzt in der Generation Twitch in Richtung Community-Communication. Solche Erfahrungen entstammen der Gaming-Welt, die ihren Reiz inzwischen auf das reale Leben ausweiten konnte.