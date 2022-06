Quellen

1 Basis: 1.301 Marketing- und digitale Werbeentscheider in Unternehmen in Nordamerika, Europa und APAC; Quelle: Eine Auftragsstudie von Forrester Consulting im Auftrag von Microsoft, November 2021

2 “A new era of the PC”, Microsoft Windows blog, 2022

3 “Global PC shipments pass 340 million in 2021 and 2022 is set to be even stronger”, Canalys, 2021.

4 “Forrester Analytics: Search Marketing Forecast, 2019 To 2024 (US),” Forrester Research, Inc., March 4, 2020.