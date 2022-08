Gerade jetzt ist es daher ein Wettbewerbsvorteil, wenn Unternehmen glaubhaft zeigen können, dass sie sich zielgerichtet um Nachhaltigkeit bemühen, dass sie hohe ethische Standards einhalten und bei allem, was sie tun, verantwortungsvoll handeln.

Die Aufgabe ist groß. Technologie nach der Idee der Life Centricity muss nicht nur in bestehende Prozesse implementiert werden, sondern auch neu und besser gedacht werden. Dazu bedarf es neuer Konzepte und Systeme.Eine neue Design-Denkweise ist allerdings nicht zu verwechseln mit bloßem Marketing und groß angelegten Kampagnen. Sie muss im Kern überzeugen und in alle Unternehmensprozesse implementiert werden. Die Aufgabe besteht also darin, Nachhaltigkeit in alles einzubinden, was wir tun, und in den Umgang mit allen, mit denen wir zusammenarbeiten.Der Zug ist bereits in voller Fahrt. Stakeholder fordern nicht nur mehr Anstrengungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, sondern begrüßen auch die Verschärfungen von Vorschriften. Verbraucher wünschen nicht mehr nur, sondern erwarten zunehmend, dass Unternehmen und Marken Maßnahmen ergreifen.Auf diese Weise können Unternehmen den Trend verstärken, ebenfalls zum Nutzen aller. Wie Mark Curtis von Accenture Song sagt