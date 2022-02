4. Vertrauen in unsicheren Zeiten

5. Fürsorge als Unternehmensversprechen

Wir stellen eine Frage und bekommen sofort eine Antwort – das ist längst Alltag geworden. Aber die Kunden erwarten diese Antworten an allen Stellen, an denen sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung interagieren; ob online oder am stationären Point of Sale. Marken müssen sich bewusst machen, wie sie diese Kommunikation gestalten können. Und: Kunden hinterfragen diese Antworten zunehmend. Die wachsende Zahl an Kanälen und Informationsquellen stellt mittlerweile eine echte Design- und Business-Herausforderung dar. Nur diejenigen, die sie meistern, können Vertrauen gewinnen und Wettbewerbsvorteile erlangen.Der Wunsch, sich für andere einzusetzen, ist eine grundsätzlich menschliche Eigenschaft, war aber noch nie derart sichtbar, geschätzt und Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Unternehmen müssen jetzt festlegen, wie sie das Thema Fürsorge mit ihren Geschäftspraktiken und -angeboten vereinbaren können – für das Wohl der Mitarbeitenden, Kund:innen und der Gesellschaft im Allgemeinen. Wer sich erkennbar um seine Kund:innen kümmert, stärkt das Vertrauen in die eigene Marke. Konkret bedeutet dies, dass wir uns an wichtigen Ereignissen orientieren, neue Dienstleistungen entwickeln und neue Technologien nutzen müssen. Unter anderem müssen Marken prüfen, ob ihre Definition von Barrierefreiheit weit genug gefasst ist und über multisensorisches Design nachdenken.