„Wir verstehen uns als Problemlöser für Unternehmen, die das Verhalten von Konsumenten, ihren Kunden oder Mitarbeitern in positiver Weise verändern wollen. “ Stefan Grimm, Managing Director cadooz Teilen

Stefan Grimm Seit 2008 ist der Diplom Kaufmann bei cadooz tätig, zuerst als Sales Consultant, dann ab 2009 als Sales Unit Director und seit 2017 als Managing Director. Seine berufliche Laufbahn begann Grimm als Corporate Sales Manager bei der Enterprise Autovermietung in Deutschland. Vor seinem Wechsel zu cadooz war er für Marketing und Vertrieb der Hertz Autovermietung in Süddeutschland verantwortlich.

cadooz ist seit über zwei Jahrzehnten am Markt und Deutschlands führender Incentive-Marketing-Dienstleister – und das stark wachsend. Auch international. Pro Jahr verkaufen wir rund 8 Millionen Gutscheine, 2,2 Millionen Sachprämien, sowie über 500 kundenspezifische Bonusprogramme an Unternehmen aller Branchen und Größen. Gemeinsam mit unserer Schwesterfirma Epay, weltweit führender Full-Service-Paymentprovider für Gutschein-, Zahlungs- und Prepaid-Lösungen, gehört cadooz zum internationalen und an der Nasdaq gelisteten Zahlungsnetzwerk Euronet Worldwide Inc. Zu unseren insgesamt über 3000 Businesskunden gehören Unternehmen wie Payback, Miles & More und Signal Iduna, die unsere inzwischen überwiegend digitalen Incentive-Produkte erfolgreich zur Mitarbeitermotivation, Neukundengewinnung oder Kundenbindung einsetzen. Unter unseren Incentive-Partnern sind Marken wie Amazon, Ikea, Douglas, Zalando, H&M, Rossmann, Saturn und viele andere mehr.Vorweg: Beim Incentive Marketing geht es um mehr als Gutscheine. Wir verstehen uns als Problemlöser für Unternehmen. Diese wollen das Verhalten von Konsumenten, ihren Kunden oder Mitarbeitern in positiver Art und Weise verändern. Ein gutes Incentive bietet genau das. Auf diese Weise stärkt es mittel- und langfristig den Markenauftritt und den Markenwert, weil die Werkzeuge, vorausgesetzt sie werden richtig angewendet, immer zu einem Dialog mit dem Kunden oder zur Bindung des Mitarbeiters führen. Daraus ergeben sich dann zwangsläufig werthaltige Touchpoints.Incentives sind eine Art Motivator, um das Verhalten von Konsumenten und Mitarbeitern in eine positive Richtung zu verändern. Das kann ein anderes Kaufverhalten sein (höherer Umsatz, mehr Kundenloyalität, verbesserte Neukundenquote etc.) oder auch die Steigerung der Mitarbeiterbindung- und Zufriedenheit. Die grundlegenden Mechanismen sind bei beiden Gruppen die gleichen, aber die Kommunikation und der Weg zum Ziel unterscheiden sich. Bei der Motivation von Mitarbeitern spielen auch Faktoren wie gesamtwirtschaftliche Lage, Unternehmenskultur, Branche sowie gesetzliche Rahmenbedingungen zu Steuer- und Sozialabgaben eine Rolle. Das gesamte Thema Mitarbeiter-Incentives ist also sehr viel komplexer als die Bereiche Kundenbindung und Neukundengewinnung.Neben geldwerten Vorteilen sind Gutscheine und Sachprämien weltweit die gängigsten Incentives. Dabei sind solche mit einer hohen Wertanmutung, wie beispielsweise hochwertige Marken im physischen Prämiensegment sowie digitale Gutscheine mit einer größtmöglichen Auswahl an Shoppingmöglichkeiten, für den Empfänger die beliebtesten Produkte. Bei uns ist das klar der Universal-Gutschein BestChoice.Digitale Incentives sind heute aus der Mehrzahl der Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Sie sind einfach, schnell, jederzeit verfügbar und decken eine Vielzahl von Konsumentenbedürfnissen ab. Physische Rewards sind zwar immer noch immens wichtig, da sie ein Incentive-Programm aufwerten und saisonal sehr gut eingespielt werden können. Grundsätzlich sehen wir durch die Digitalisierung aber klar ein verändertes Anspruchsdenken der Konsumenten. Vor einigen Jahren wurden Gutscheine noch nach einigen Wochen mit einem kurzen Anschreiben per E-Mail oder per Post versendet. Heute erwarten Verbraucher eine „instant recognition“, das heißt sie wollen sofort belohnt werden und nicht warten müssen.Wir mussten wie viele andere Unternehmen auch unsere internen Prozesse an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Neben organisatorischen und prozessualen Themen stand und steht bei uns die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer im Mittelpunkt. Wir hatten schon vor Corona unsere internen Arbeitsabläufe digitalisiert und auf Remote-Work ausgerichtet. Das hat uns extrem geholfen und dank unserer sehr leistungsfähigen IT-Infrastruktur waren wir jederzeit in der Lage die Anforderungen unserer Kundenbestmöglich umzusetzen.Entscheider sollten niemals die Bedeutung von Kommunikation und Kultur unterschätzen. In puncto Kommunikation gilt: Die Kernbotschaft einer jeden Incentive-Marketing-Kampagne muss zur Marke und Zielgruppe passen. Dabei kommt es nicht auf den Wert einer Zuwendung an. Vielmehr zählt die Art und Weise, wie Wertschätzung für den Kunden oder Mitarbeiter vermittelt und transportiert wird. Das beste und hochwertigste Incentive nützt überhaupt nichts, wenn sich der Kunde nicht wertgeschätzt fühlt. Erfolgreiches Incentive Marketing hängt aber natürlich auch von der Kultur der Marke und des Markenauftritts ab. Das Incentive muss passen, die Markenbildung stärken, aber auch ein Fit für die Zielgruppe sein.Motivatorische Faktoren unterliegen natürlich auch immer dem Zeitgeist. Vor 15 Jahren war ein Firmenwagen, eine schicke Visitenkarte und ein Manager-Titel das oberste Motivationstool in vielen Unternehmen, um Leistungsanreize bei der Belegschaft zu setzen. In der Verkaufsförderung und in der Kundenbindung waren es oft monetäre Anreize wie Cashback und die berühmte Kaffeemaschine, die sehr gut funktionierten. Ich glaube, dass all diesen Themen immer noch ihre Berechtigung in bestimmten Branchen haben. Wir sehen jedoch eine Entwicklung, die vielschichtiger ist und komplexer wird. Konsumenten sind heute bestens informiert, haben eigene Wertvorstellungen und Bedürfnisse, die sich teils signifikant von denen anderer Generation unterscheiden. Die Herausforderungen in der Incentive-Industrie liegen darin, sich mit all diesen bunten Welten da draußen zu beschäftigen und sich nicht zu verschließen, wenn es darum geht Produkte und Prozesse anzupassen und Trends in funktionierende Geschäftsmodelle zu verwandeln. In der Digitalisierungsdynamik Schritt zu halten, ist die größte Challenge für unsere Industrie in den nächsten Jahren.Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in meiner Aufgabe als Managing Director täglich neue Dinge lernen darf. Das gilt sowohl auf der Kundenseite als auch in der Unternehmensführung. Wir sitzen bei cadooz mit unserem Geschäftsmodell ja quasi im Zentrum der Veränderung und das erfordert von uns allen eine große Veränderungsbereitschaft. Sich dabei selbst als Führungskraft nicht zu wichtig zu nehmen und anderen Menschen den Raum zu lassen sich zu entfalten ist für mich ein stetiger Antrieb. Diese kulturelle Komponente zusammen mit meinem Team einzufordern und entsprechend zu fördern erfüllt mich mit Freude und oft auch mit großer Demut.