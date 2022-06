Live Content ist einer der ganz großen Marketingtrends im Jahr 2022. Um der wachsenden Nachfrage nach Live Content gerecht zu werden, versuchen sich daher immer mehr Anbieter – allen voran Marketingagenturen – an der Durchführung von Live Streams. Oft jedoch zum Nachteil ihrer Kunden. Denn in den meisten Fällen bleibt ihre Arbeit weit hinter dem zurück, was ausgewiesene Spezialisten leisten.





Warum Marketingagenturen keine eigenen Live Streams durchführen sollten

Marketingagenturen bieten geringere Qualität

Marketingagenturen bieten Live-Streaming-Dienstleistungen lediglich als zusätzliche Leistung neben ihren eigentlichen Kerndienstleistungen an. Das Angebot an Livestream-Leistungen fällt daher reduzierter als das eines spezialisierten Anbieters aus und bildet nicht immer das ab, was für den Kunden die beste Lösung wäre.Oft wünschen sich Kunden etwa ganz bestimmte Interaktionsmöglichkeiten, die Ausrichtung hybrider Events oder die parallele Übertragung über unterschiedliche Kanäle hinweg. Doch das kann dann nicht umgesetzt werden.Marketingagenturen können bei einem Livestream nur selten die gleiche Qualität aufbringen wie eine professionelle Livestream-Produktion im Auftrag der Agentur. Das ergibt sich zwangsläufig daraus, dass Marketingagenturen Livestreams nur gelegentlich durchführen und ihnen so die Erfahrung und oft auch das Equipment fehlen.