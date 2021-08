Der Marketing-Alltag ist heute stark von Digitalisierung, Innovationsdruck und daraus resultierender Experimentierfreudigkeit bei Werbeformen und -medien geprägt. Das kann einerseits zu spannenden neuen Formaten führen – birgt aber andererseits auch die Gefahr, den Blick aufs Wesentliche zu verlieren. Denn bei aller Innovation verfolgt am Ende jede Form von Marketingkommunikation ein Ziel: maximale Wirkung für Marke und Produkt zu generieren.Gerade im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie setzen deshalb immer mehr Unternehmen auf erprobte Werbekanäle, die ihre Wirksamkeit schon oft gezeigt haben – und auch jetzt verlässlich zeigen. Eines davon ist ganz klar: Radio. Denn es hat das Wichtigste im Fokus.Durch seine extrem hohen Tagesreichweiten von rund 53 Millionen Menschen in Deutschland – pro Tag – weist Radio unter allen klassischen Reichweiten-Medien die höchste Wirkungs- und Aktivierungskraft auf. Ganz unabhängig davon, ob Werbungtreibende mit ihrer Kampagne klassische Marken- oder Abverkaufs-Zielsetzungen verfolgen.Der Grund dafür ist einfach: Die Radioumfelder zeichnen sich ganz im Sinne einer hohen Brand Safety durch höchste Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Nähe zu den Hörern aus. Radio ist damit ein Garant für eine verlässliche Werbewirkung in Paid-Media-Werbeumfeldern. Zahlreiche Begleitforschungen und Cases belegen dieses enorme Wirkungspotenzial immer wieder aufs Neue – für die unterschiedlichsten Branchen und Kommunikationsziele.Zudem bietet Radio im Media-Mix einen weiteren unschlagbaren Vorteil: Schnelligkeit und Flexibilität. Dieser Aspekt wird gerade in unsicheren Zeiten mit kurzfristigen Einbuchungs-Zyklen und sukzessiven Budget-Freigaben immer relevanter.So sind Radio-Kampagnen bei entsprechender Spot-Anlieferung in der Regel innerhalb von 24 Stunden on Air. Das gilt nicht nur regional auf Einzelsender-Ebene, sondern auch national in den entsprechenden Radio-Angeboten, wie beispielsweise der AS&S Radio Deutschland-Kombi Radio beweist, dass Exklusivität von Werbeumfeldern nicht zwangsweise mit hohen Kosten verbunden sein muss. Das belegen intermediale TKP-Vergleiche . Denn hier schneidet Radio unter allen Massenmedien am günstigsten ab. Und sorgt so für einen ROI, der sich sehen – beziehungsweise hören – lassen kann.Für Radio sprechen viele gute Gründe . Der wichtigste lässt sich aber ganz einfach auf den Punkt bringen: Radio wirkt!Dies gilt insbesondere für exklusive und hochwertige Werbeumfelder innerhalb der Gattung, wie die der AS&S Radio. Dies ist durch die ausgewogene Mischung aus öffentlich-rechtlichen und ausgewählten Privatradio-Sendern garantiert. So erhält Ihre Radio-Kampagne einen zusätzlichen Wirkungs-Boost – ein echter Qualitäts-Effekt! Das gilt übrigens nicht nur für Radio: Innerhalb der Gattung Audio bieten Ihnen Podcasts sehr exklusive Zielgruppen-Touchpoints mit einer hohen Wirkungsqualität in einem schnell wachsenden Hörermarkt. Damit bilden diese eine ideale Ergänzung zu Ihrem Media-Mix. Für eine optimale Wirkung empfiehlt es sich, die entsprechenden Audio-Spots dem individuellen Hörmoment des Podcasts anzupassen – zum Beispiel mit Host-Read Ads und Native-Formaten. Wie Podcast-Kampagnen einfach zusammengestellt und geplant werden können, das erfahren Leserinnen und Leser nach vorheriger Registrierung hier. Weitere Informationen sowie persönliche Ansprechpartner für den Einstieg ins Radio finden sich unter: radio-wirkt.de.