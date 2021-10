Herr Baumeler, würden Sie uns bitte Business Click Collect in wenigen Sätzen erklären? Business Click Collect ist eine Software, die so konzipiert ist, dass sie sich in vordefinierten Intervallen mittels Crawler-Technologie oder über eine Schnittstelle Bilder, Texte und Links aus vordefinierten Websites oder Webshops ausliest. Daraus werden vollautomatisiert Text- und Bildanzeigen in einer Vielzahl von Designs erstellt. Nach einem Genehmigungsprozess werden sie innerhalb des Business-Click-Netzwerks von audienzz, welches über 150 Premium-Websites und Apps umfasst, distribuiert.

Und was ist das Neue dabei? Neu daran ist, dass die Erstellung der Native Performance Ads vollautomatisch geschieht und diese sodann über unser eigenes Distributionsnetzwerk ausgespielt werden. Im Gegensatz zu reinen Technologie-Anbieter oder Agenturen-Dienstleister fallen keine zusätzlichen Kosten an, das gesamte Budget fließt vollumfänglich in die Medialeistung.

REMO BAUMELER Der CEO von audienzz und Managing Director von NZZone zählt zu den profiliertesten Digital-Advertising-Spezialisten der Branche. Er studierte an der SAWI Academy for Marketing and Communication und schloss mit einem Diplom als Sales Director ab. Dass sich Audienzz zu dem technologisch führenden Digitalvermarkter in der Schweiz entwickelte, ist nicht zuletzt das Verdienst von Remo Baumeler.

Eine Revolution im Native Advertising? Ein vollautomatisiertes Tool, welches Native Ads in einer Vielzahl von Designs erstellt und ausspielt, ist ein Novum. Deshalb kann ich Ihre Frage mit Ja beantworten. Wir sind stolz auf unsere neuste Innovation.

Wer soll Business Click Collect nutzen? Business Click Collect bietet sich insbesondere für Unternehmen mit einer gezielten Content-Marketing- oder E-Commerce-Strategie an. Wir geben ihnen ein Tool an die Hand, mit dem sie ihren Content oder ihr Webshop-Angebot effizient bewerben können und welches ihnen hilft, den Traffic auf ihrer Seite zu steigern und Abverkäufe zu erhöhen. Da Business Click Collect vollumfänglich automatisiert funktioniert und eine große Anzahl an Werbemitteln erstellt und ausgespielt wird, ist die Werbemittelproduktion und -distribution einfach und ressourcenschonend. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Business Click Collect in sehr unterschiedlichen Bereichen angewendet werden kann. audienzz steht auch für einen individuellen Service – deshalb zeigen wir unseren Kunden gerne die verschiedenen Möglichkeiten auf.

BUSINESS CLICK COLLECT Das große Plus des Tools: In allen drei Landesteilen der Schweiz deckt es ein enorm breites Zielgruppensegment ab. Zudem hat Business Click Collect den Vorteil, dass die gesamte Werbemittelerstellung vollständig automatisiert geschieht.

Als Werbungtreibender hat man also gar nichts mehr zu tun? Naja, nicht mehr allzu viel (lacht). Nachdem wir gemeinsam mit dem Kunden die Strategie definiert haben, setzen wir Business Click Collect individuell für ihn auf. Er braucht uns nur die Quelle zur Verfügung zu stellen, von der sich unser Tool in vordefinierten Intervallen mittels Crawler-Technologie oder über eine Schnittstelle Bilder, Texte und Links auslesen kann. Daraus werden dann vollautomatisiert Text- und Bildanzeigen in einer Vielzahl von Designs erstellt.

Wie wird die Qualität der Native Performance Ads sichergestellt, wenn all das vollautomatisiert geschieht? Natürlich durchlaufen sämtliche Native Performance Ads einen Genehmigungsprozess. Der Kunde kann selbst entscheiden, wie stark er diesbezüglich involviert sein will.

Können Sie weitere Vorteile nennen? Der Kunde bekommt einen Zugang zu unserem multimedialen Ad-Management-Portal, der Adconsole. Dort hat er jederzeit einen Überblick über alle Kampagnen und deren Performance. Diese kann er laufend nach den eigenen Wünschen anpassen. Zudem werden sämtliche Kampagnen durch audienzz laufend kontrolliert und auf den Ziel-KPI optimiert.

Der Einsatz eines solchen Tools kostet den Kunden wohl einen Haufen Geld, oder? Nein, das Setup übernehmen wir. Es werden nur effektive Medialeistungen bezahlt, welche im fairen und transparenten Pay-per-Click-Modell abgerechnet werden. Somit ist unser Bezahlmodell äußerst performanceorientiert und sehr attraktiv. Bei langfristigen Partnerschaften kommen auch andere Bezahlmodelle in Frage, wie etwa Cost per Lead oder Cost per Order. Auch ein RevShare-Modell ist denkbar.

AUDIENZZ Der Digital-Advertising-Spezialist audienzz ist führender Anbieter von Premium-Umfeldern in der Schweiz. Darüber hinaus bietet audienzz eigens entwickelte Tools und Services für den gesamten digitalen Werbemarkt. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wurde 2016 gegründet.

Bisher haben Unternehmen meist in Kampagnen gedacht. Business Click Collect funktioniert da anders. Da braucht es ein Umdenken. Genau das ist der Vorteil von Business Click Collect. Man muss nicht einzelne Sujets und Laufzeiten pro Kampagne definieren, sondern kann kontinuierlich seinen ganzen Content Hub oder Produktsegmente eines Webshops bewerben – und das ohne viel Aufwand für die Creative-Erstellung zu betreiben. Ich würde es mit einem Grundrauschen einer Google-Search-Kampagne vergleichen. Nur muss mich der User nicht aktiv suchen, sondern ich trete mit meinem Angebot aktiv an ihn heran. Es werden Always-On Kampagnen mit einem beliebigen Monatsbudget aufgesetzt, wie bei Google oder Facebook kann die Kampagne jederzeit pausiert oder gestoppt werden.



Warum soll ein Unternehmen auf Native Advertising setzen und nicht auf Social Media? Aus meiner Sicht braucht es beides. Native Advertising kann Social sehr gut ergänzen. Man sollte beides machen, aber die Differenzierung gegenüber Wettbewerbern findet außerhalb von Social statt. Wir haben eine breitere Zielgruppe und können Social sehr gut ergänzen oder herausfordern. Zudem steht die Automatisierung bei Business Click Collect im Fokus.



