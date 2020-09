Eine Drohnenshow am Samstagabend über den Hamburger Landungsbrücken – das war für die erwachsenen Besucher des Reeperbahn Festivals die große Überraschung. BAT hat sich damit für eine besondere wie verblüffende und innovative Marketingaktion entschieden, um für ihre neue Marke glo™Aufmerksamkeit zu erzeugen und weiter an Bekanntheit zu gewinnen. Dafür ließ BAT zusammen mit der Inovisco Mobile Media GmbH und Jens Hillenkötter, dem viel gefeierten Licht Designer und Meister für Veranstaltungstechnik, 150 Drohnen, ausgestattet mit LED-Lichtern, in den Hamburger Nachthimmel steigen.Das größte Drohnen-Ballett Deutschlands zeigte in einer einmaligen achtminütigen Show auf beeindruckende Art und Weise in einer Höhe von 60 bis 300 Metern insgesamt 16 verschiedene Motive – sowohl lokal- als auch marken- und produktbezogene Bilder und Schriften. Dabei wurde auch das Motto der Marke glo™, #ohnewennundoder, in den Hamburger Nachthimmel gestrahlt.Ohne wenn und oder: Unter dieser Devise stand auch die gesamte Show. Ihre Motive zeigten, dass man sich nicht immer entscheiden und Kompromisse eingehen muss, sondern sehr wohl das Beste aus zwei Welten gemeinsam vereinen, genießen und erleben kann. Und so konnte dank glo™ ein Drohnen-Ballett in bislang ungekannter Größe erstmals kostenlos, ohne Tickets, ohne Vorahnung (und vielleicht sogar in Badelatschen), ohne wenn und oder, in Hamburg erlebt werden.In enger Zusammenarbeit haben glo™, die Inovisco Mobile Media GmbH und Jens Hillenkötter einen aufwendigen und technisch hochkarätigen Ambient Stunt produziert, der Entertainment und Kunst in schönster Weise mit neuster Technologie und Marketing zu vereinen wusste. Mitwirkend waren darüber hinaus insgesamt sechs verschiedene Agenturen und Stakeholder, welche die einzigartige Marketingaktion gemeinsam zum Leben erweckt haben. Beteiligt waren im Einzelnen: Kinetic (Stunt), Inovisco (Stunt), Geometry (Total), Walking Brands (Event), Pulse (Influencer / Talent Betreuung), Styleheads (PR).Mit Stunts wie diesem stellt die BAT Germany ihren Anspruch auf innovatives und überraschendes Marketing ganz deutlich unter Beweis. Markenerlebnisse werden durch modernste Technik auf ein neues Level gehoben, Menschen durch immer neue Wege auf Marken aufmerksam gemacht. So werden die Besucher, die am Samstagabend in den Genuss dieser Show gekommen sind, die Drohnenshow und die Marke glo™ wohl noch lange im Gedächtnis behalten. Eine Videoaufnahme der Show findet sich in den Instagram Highlights von glo™.Weitere Informationen unter: Myglo.de