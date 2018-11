„Wir möchten unsere Kunden nicht überfrachten, sondern amüsieren, mit Witz, Charme und Emotionen“, erklärt Hannah Wolff, Online Marketing Manager Display Advertising bei OTTO. OTTO zeigt sich sehr experimentierfreudig und produziert Creatives speziell für YouTube.

OTTO zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Marken im digitalen Bereich. Auf otto.de gibt es mittlerweile über 2,8 Millionen Artikel von 6.800 Marken zu entdecken. „Die Kunden wissen“, erläutert Hannah Wolff, „dass sie bei OTTO alles finden. Sie lassen sich gern inspirieren und schauen bei der Suche nach Frühlingsmode auch nach aktuellen Wohntrends oder neuen Multimediageräten.“







„Wir haben gemerkt, dass wir mit digitalem Storytelling nicht nur einen isolierten Awareness-Effekt erzielen, sondern auch auf unsere klassischen Online Performance Kampagnen einzahlen. “ Hannah Wolff, Online Marketing Manager Display Advertising bei OTTO Teilen Um die Kunden zu inspirieren und zu unterhalten, setzt OTTO im Bereich Onlinemarketing auf digitales Storytelling via YouTube.

YouTube TrueView ermöglicht es OTTO, eine sehr breite Zielgruppe zu erreichen. „Wir können darüber sowohl junge Leute als auch die Generation 50+ gezielt und kreativ ansprechen“, berichtet Wolff. „Unser Ziel ist es, uns als Partner für alle Lebenslagen zu etablieren: Bei OTTO kann man einfach bestellen, wir liefern, bauen die neuen Sachen auf und nehmen das alte Gerät sogar mit. OTTO macht das Leben einfacher.“





Bereits bei der Kampagne „Irene feiert das OTTO Shopping Festival“ hat der renommierte Versandhändler YouTube genutzt. Um die Reichweite des Videos in der Aussteuerung zu optimieren, nutzte OTTO als eine der ersten deutschen Marken das neue Format TrueView for Reach (TVR), über das Werbetreibende eine große Reichweite besonders günstig einkaufen können. Abgerechnet wird durch den Tausender-Kontakt-Preis. Hinter TVR stecken sechs bis 30 Sekunden lange YouTube-Spots, die vom Nutzer nach fünf Sekunden übersprungen werden können. Das Ziel war es, über eine reichweitenstarke Kampagne die Marke OTTO positiv und kreativ aufzuladen. Wolff erläutert: „Da wir mit der Zielgruppe der 18- bis 65-Jährigen ein sehr großes Targeting haben, sind wir bestrebt, Traffic möglichst günstig einzukaufen und einen niedrigen Cost per View zu erzielen.“





Im Bereich Onlinemarketing setzt OTTO auf digitales Storytelling und nutzt die Video-Plattform YouTube mit seinem neuen Format TrueView for Reach. Vor allem die besonders aufmerksame YouTube Audience hat das Unternehmen überzeugt. Die User von YouTube verharren nämlich nicht in der passiven Rolle von Zuschauern, sondern sind selbst höchst aktiv.

Diese Effizienzziele wurden erfolgreich umgesetzt: Mit TrueView for Reach konnte OTTO die Reichweite auf fast 2,7 Millionen Unique Users erhöhen und gleichzeitig den Cost per View um ein Drittel und den Tausender-Kontakt-Preis um 40 Prozent senken. Die begleitende Brand-Lift-Studie belegt zudem eine positive Wirkung auf die Werbeerinnerung (+46 Prozent) und das Markeninteresse (+27 Prozent). Hannah Wolff gibt sich zufrieden: „Durch die Kombination der Formate TrueView und TrueView for Reach konnten wir noch mehr potenzielle Kunden erreichen. TrueView for Reach wird zukünftig ein fester Bestandteil, um unsere Kampagnenreichweite zu optimieren.“



