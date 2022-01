Inhaltsverzeichniss

1.1 Fjord Trends 2022: The New Fabric of Life | Accenture

2. 1. Come as you are: Selbstbestimmung im Kollektiv

2.1 Accenture_the-end-of-abundance

3. 2. The end of abundance thinking? Von der Endlichkeit der Dinge

3.1 Accenture_the-next-frontier-thinking

4. 3. The next frontier: Die Metaverse Expedition

4.1 Accenture_this-much-is-true

5. 4. This much is true: Vertrauen in unsicheren Zeiten

5.1 Accenture_handle-with-care