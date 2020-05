Das Motto des Auftritts: "Jedes Leben ist wertvoll." Auf dem Motiv ist nicht wie sonst bei Katjes üblich eine junge Frau zu sehen, sondern eine über hundert Jahre alte Seniorin. Daneben steht das Kampagnenmotto als Headline sowie der Hashtag #achtetaufeinander.Mit der Kampagne ruft Katjes zur Achtsamkeit gegenüber dem Leben auf, die in Zeiten der Corona-Pandemie wichtiger denn je ist - insbesondere in Bezug auf ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Zu sehen sind die Plakate ab dieser Woche in deutschen Städten sowie in den Social-Media-Kanälen. Am Alexanderplatz in Berlin gibt es zudem ein Riesenposter.Da das Motiv aufgrund der aktuellen Einschränkungen im Zuge der Pandemie nicht fotografiert werden konnte, haben sich Katjes und Antoni Jellyhouse bei der Porträtserie "Aging Gracefully" von Karsten Thormaehlen bedient. Der Fotograf zeigt auf den kunstvollen Motiven ausschließlich Menschen, die über hundert Jahre alt sind.Bei Antoni zeichnen(Geschäftsführer Kreation),(Senior Art Direktor) und(Etat Direktor) verantwortlich. Mediaplanung und -einkauf übernimmt, Düsseldorf. tt