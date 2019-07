© Katjes Das Katjes-Motiv zum CSD in Berlin ist in die "Jes! Alles Veggie"-Kampagne eingebettet

Mit 280 Quadratmetern ist die Riesenposter-Fläche auf dem Alexanderplatz in Berlin die größte Werbefläche Deutschlands. Ab dieser Woche liefert Katjes mit einem Motiv einen echten Hingucker: Wenige Wochen vor dem Christopher Street Day am 27. Juli zeigt die Fruchtgummi-Marke ein küssendes Frauenpaar - und setzt so ein aufmerksamkkeitsstarkes Zeichen für Vielfalt, die gleichgeschlechtliche Liebe und die LSBTTIQ*-Community. Gleichzeitig wirbt Katjes so für die neue Rainbow-Edition seiner Wunderland-Range.