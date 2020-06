Bett1 "Deutschlands meistverkaufte Matratze" 2019

Lidl: TV-Spot | Testsieger Matratze | Lidl lohnt sich

Emma One "Testsiegerin Stiftung Warentest 2019" 2019

Es dürfte keinen Fernsehzuschauer in Deutschland geben, der diese Szene in den vergangenen Jahren nicht mindestens ein paar Mal gesehen hat: Zwei junge Männer liegen in einem weiß getünchten Raum auf Betten und unterhalten sich über ihre Betten. Während der eine begeistert von seinem langen Suchprozess schwärmt und dem hohen Preis, den er für den optimalen Liegekomfort investieren musste, kontert der andere nur ganz trocken: "Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro".Man kann sich fragen, warum das ein gutes Werbeargument sein soll. Schließlich ist es im Regelfall immer so, dass billigere Produkte häufiger gekauft werden als teure Produkte. Doch groß geworden ist Bett1.de mit der ursprünglichen Version des Spots. In diesem spricht der Protagonist am Ende nicht über Verkaufszahlen, sondern sagt stattdessen: "Die beste jemals getestete Matratze in Deutschland kostet 199 Euro". Die implizite Botschaft dahinter: Wer wirklich gut schlafen will, kann es sich bei der Entscheidung ganz einfach machen und dabei auch noch Geld sparen.Spannende Werbung ist auch das nicht. Aber mit Blick auf das konkrete Vermarktungsproblem hatte Serviceplan genau den richtigen Ton getroffen. Bett1.de hatte genau wie alle anderen Start-Ups das Problem, dass es erst einmal die Skepsis der Kunden gegenüber diesem ungewohnten Vertriebsweg besänftigen musste. Wer daran gewohnt war, zuerst im Geschäft Probe zu liegen, zögerte bei dem Gedanken, ein solch sperriges Produkt nach Hause zu bestellen und bei Nichtgefallen, es mühsam retournieren zu müssen. Ein kreativer emotionaler Spot hätte an diesem Problem nichts geändert. Der Bett1.de-Spot mit seiner Fokussierung auf die Testergebnisse dagegen schon.Wie gut die Kampagnenidee funktionierte, zeigt sich auch daran, wie sehr sich die Werbekonventionen in der Gesamtkategorie dadurch veränderten. So startete Weltmarktführer Casper mit einer sehr kreativen animierten Kampagne in den deutschen Markt und blieb entgegen aller Erwartungen weitgehend wirkungslos. Mittlerweile setzt die deutsche Leadagentur Heimat auf deutlich nüchternere Spots, in denen die lobenden Kommentare der Caspar-Kunden über ihr Schlaferlebnis zu hören sind. Der Berliner Matratzen-Hersteller Muun setzte auf bewusst kreative Spots mit polarisierenden Protagonisten und war Anfang 2019 insolvent.Die Bett1-Kampagne ist mittlerweile so synonym mit der Kategorie, dass sie auch von der Konkurrenz persifliert wird. Als Lidl seine eigene Matratzen-Aktion startete, zeigte der Spot dazu einen dritten jungen Mann, der sein eigenes Bett mit der billigen Lidl-Matratze zwischen die Betten der beiden ursprünglichen Gesprächspartner schob.Und als Konkurrent Emma endlich Bett1 von 1. Platz im Matratzen-Ranking von Stiftung Warentest verdrängen konnte, übernahm es sofort auch die Kommunikationsstrategie. Seitdem positioniert sich Emma konsequent als die "am besten bewertete Matratze" in Deutschland. Und auch für einen werblichen Seitenhieb auf den einstigen Angstgegner war noch Platz in der Kampagne. Für Bett1.de bedeutet das, nun den nächsten Schritt in der eigenen Markenkommunikation zu gehen.Klar ist dabei schon jetzt, dass die beiden Matratzenfanatiker in der alten Form wohl nicht mit von der Partie sein werden. Denn "Deutschlands meistverkaufte Matratze" ist als Werbeargument für die geplante Auslandsexpansion kaum ein Selbstläufer. Dass Antoni Heaven sich auch um Sponsoring, Events und PR kümmern soll, spricht dafür, dass diese Erkenntnis im Unternehmen angekommen ist. Gesucht ist also eine echte Markentransformation. Bett1.de ist es gelungen, zwei Millionen Matratzen in Deutschland zu verkaufen. Jetzt braucht die Marke eine Argumentationskette, warum sich aus dieser Masse eine besondere Klasse ergibt, die auch ohne das Urteil von Stiftung Warentest funktioniert.Man darf gespannt sein auf die Lösung, die Antoni Heaven präsentieren wird. Und man darf auch ein bisschen melancholisch werden: Denn das Bettgeflüster der beiden Bett1-Werbefiguren war in den vergangenen Jahren auch immer ein Garant für Entschleunigung im hektischen Werbeblock. cam