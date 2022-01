© Vodafone Deutschland Vodafone wirbt mit Netflix für Giga TV

Die Produktion von Netflix-Serien wie "The Crown", "Squid Game" oder "Barbaren" sind im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino. Wie es hinter den Kulissen zugeht, zeigt Vodafone in seiner neuen Kampagne für das neue Giga-TV-Paket, das auch Netflix beinhaltet. In gleich drei Spots erleben die Zuschauer Barbaren, die von der Liebe schwärmen, Todesengel, die sich bei den Spoilern verplappern und Gardisten, die einmal eine Pause von der Disziplin brauchen.