© IMAGO / Addictive Stock Die Gen Z trifft ihre Konsumentscheidungen kritisch anhand bestimmter Werte, die Marken verkörpern müssen

Wer jungen Menschen etwas verkaufen will, muss ihre Denkweise verstehen und ihren Ansprüchen gerecht werden. Dabei geht es längst nicht nur um den coolen Look oder die tollen Eigenschaften eines bestimmten Produkts, sondern immer stärker auch um große Themen wie gesellschaftspolitische Haltungen und Engagement in Sachen Umweltschutz. Beides gibt für GenZler den Ausschlag dafür, ob sie einer Marke zugeneigt sind oder nicht. Und: sie möchten in einer bestimmten Art und Weise angesprochen werden.