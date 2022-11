© Fischer-Appelt / PUK

Rauchen ist ungesund. Dennoch greifen noch immer viele Menschen täglich zur Zigarette. In der öffentlichen Aufklärung über die Gefahren des Tabakkonsums wird sich weitestgehend an Schockbildern bedient. Mit "Nutze deine Chance" fährt die Agenturgruppe Fischer-Appelt für den Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenanfrage eine andere Strategie. Mit Empathie und kunstvollen Illustrationen sollen Raucher und Raucherinnen zum Aufhören bewegt werden. Entstanden sind die Motive in der hauseigenen Kampagneneinheit in Zusammenarbeit mit Philip und Keuntje (PUK) Berlin.