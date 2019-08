Wenn Aldi eine Kampagne startet, liegt Lidl meist schon mit einer darauf aufsetzenden Idee auf der Lauer. Diese Regel im neuen Marken-Battle der deutschen Discounter bestätigte Lidl am vergangenen Wochenende einmal mehr. Was war passiert? Zwei Wochen ist es her, dass Aldi sich in einem Onlinespot selbst als den "Erfinder von günstig" feierte . Während die Antwort von Lidl nicht lange auf sich warten ließ, drehte Aldi seine Kampagne mit einer Guerilla-Aktion fort - und projizierte das Musikvideo in zwölf deutschen Städten an mehrere Hauswände. Und Lidl? Die Verantwortlichen des Discounters bekamen von den Planungen Wind und legten sich in mehreren der vorher bekannten Städte auf die Lauer - ausgestattet mit Promo-Teams, extra produzierten Schildern, T-Shirts, Gutschein-Flyern und reichlich Energydrinks der Eigenmarke Kong Strong. Damit wollte Lidl einerseits erneut widerlegen, dass Aldi der "Erfinder von günstig" ist und andererseits erneut dokumentieren, wie langweilig man in Neckarsulm das Aldi-Video findet. Und so bot Lidl den Betrachtern einen "Anti-Einschlaf-Service" in Form der gesampelten Energydrinks an.Dokumentiert wurde die Aktion von Social-Media-Posts auf Facebook und Instagram. Hinter dem Auftritt stecken die Agenturen M&C Saatchi (Digital Content & Social Media) sowie M&C Saatchi Sport&Entertainment (Promotion Umsetzung & Produktion). tt