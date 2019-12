© Greenpeace

Bei Amazon fällt die Wahl leider häufig auf Verschrotten

Alexa und die kostenlose Rücksendung...

Die Plakate sind ab heute flächendeckend in Hamburg zu sehen. Mit der Kampagne will Greenpeace die Käufer dazu bringen, das Geschäftsmodell insbesondere von Amazon und auch ihr eigenes Konsumverhalten zu überdenken.Parallel zur Plakataktion sind die Retouren auch Thema in der Serie der Adbusting-Videos, die Greenpeace auf Youtube präsentiert. „Alexa, sind Retouren bei Amazon eigentlich kostenlos?“, fragt eine junge Frau, die gerade ein Paket öffnet. Die Antwort: „Weißt du, dass Retouren bei Amazon oft im Schredder landen? Und überhaupt: Was für ein Ressourcen-Aufwand, den ganzen Kram herzustellen und zu verschicken. Deine Rücksendung ist für dich kostenlos – den Preis zahlt die Umwelt.“Sowohl die Retourenvernichtung als auch die Möglichkeit der kostenlosen Rücksendung stehen seit Langem in der Kritik. Eine aktuelle Studie der Universität Bamberg hat ergeben, dass jährlich in Deutschland rund 20 Millionen zurückgeschickte Artikel auf dem Müll landen, 7,5 Millionen hätte man spenden oder wiederverwerten können. Etwa jedes sechste Paket wird retourniert, und das meist gratis. Im Rahmen der Studie wurden 139 Online- und Multichannel-Händler, von denen nur 15 Prozent Rücksendegebühren erheben. Eine Gebühr von nur 3 Euro, errechneten die Studienautoren, würde die Retourenquote bereits um 16 Prozent senken.