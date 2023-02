Ant-Man and The Wasp: Quantumania

VW und Marvel starten zum den Start des Blockbusters " Ant-Man and The Wasp: Quantumania" eine globale Kampagne. Darin übernimmt der ID.4 die Hauptrolle.

von Michael Reidel

Am heutigen Montag feiert der neue Marvel-Blockbuster "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" seine Weltpremiere. Am 15. Februar läuft der Film in den deutschen Kinos an. Mit von der Partie ist dabei der ID.4 von Volkswagen. Das E-Auto wird im Film als Familienkutsche des Superhelden platziert und ist auch Teil einer globalen Kampagne, die gerade angelaufen ist. Warum das für die Marke ein wichtiger Schritt ist, erklären Gilbert Heise, Leiter der Abteilung Global Brand Management und Consumer Insights bei Volkswagen, und Salim Yüksel, der für Zukunftstrends, strategische Partnerschaften und globales Branded Entertainment bei Volkswagen verantwortlich ist.