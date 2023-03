CoorDown/SMALL NY

CoorDown hat eine inklusive Kampagne gestartet.

Am 21. März findet der jährliche Welt-Down-Syndrom-Tag statt, an dem man weltweit für Vielfalt und gesellschaftliche Integration von Menschen mit Handicap wirbt. Für diesen Anlass hat die New Yorker Kreativagentur SMALL für die italienische Non-Profit-Organisation CoorDown eine TikTok-Kampagne kreiert, die mittels eines eingängigen Jingles mit lächerlichen Ausreden aufräumt.

Das Datum des Feiertags ist ein Symbol für die Krankheit selbst: Denn bei Personen mit dem sogenannten Down-Syndrom kommt das Chromosom Nr. 21 in