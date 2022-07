© Netto Wird am Ende trotz widerspenstiger Tochter immer fündig: Die Mutter im Netto-Spot

Es ist ein nicht zu leugnendes Ärgernis: Kaum hat man im Schweiße seines Angesichts die vollgepackten Einkaufstüten vom Supermarkt nach Hause geschleppt, steht mangels zufriedenstellender Auswahl an Pflege- und Putzmitteln auch noch der lästige Besuch beim Drogeriemarkt an. Netto will den Konsumierenden diesen zusätzlichen Zeit- und Energieaufwand ersparen. In seiner neuen Werbekampagne positioniert sich der Discounter - freilich nicht ganz uneigennützig - als Einkaufsstätte, die Kundinnen und Kunden neben dem klassischen Lebensmittel-Sortiment auch die gesamte Bandbreite an Drogerieartikeln bietet.