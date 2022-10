Bislang sind die Prospekte des Discounters digital lediglich auf der Webseite sowie in der Aldi-Süd-App abrufbar. Ab sofort können die Kundinnen und Kunden die deutschlandweiten Angebote auch in WhatsApp abrufen. Bei Eingabe der Postleitzahl erhalten sie zudem das jeweilige Angebots-Prospekt aus ihrer Region. "Wir bei Aldi Süd bieten Qualität zum bestmöglichen Preis und freuen uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere Angebote, beispielsweise die unserer Aldi-Marken, nun auch bequem via WhatsApp erhalten", sagt Christian Göbel, Group Director Customer Interaction bei dem Unternehmen.Nachdem sich die Kundinnen und Kunden online für den Service angemeldet haben , erhalten sie fortan jeden Sonntag eine Nachricht, in der sie an die aktuellen Angebote erinnert werden und per Link zum digitalen Handzettel gelangen können. Außerdem führen Verlinkungen im Prospekt direkt zum Onlineshop oder anderen Aktionsseiten. Mit einem Klick auf den Stop--Button kann das Abo ganz einfach wieder beendet werden.