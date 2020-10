Die Ausgangslage bei DB Cargo könnte man, positiv formuliert, als gut geeignet für eine solche Kampagne bezeichnen: Als "dramatisch" hatte die Deutsche Bahn die Situation der Güter-Tochter bereits vor einem Jahr in einem Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer bezeichnet . 190 Millionen Euro Verlust standen im Jahr 2018 zu Buche. Die auch Corona-bedingte Abkühlung der Konjunktur in den für DB Cargo wichtigen Branchen Auto und Stahl hat die Situation noch verschlimmert: Laut Südwest-Rundfunk ist der für das gesamte Jahr 2020 eingeplante Verlust von rund 350 Millionen Euro bereits im ersten Halbjahr aufgelaufen.